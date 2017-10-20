T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bitlis'in Mutki İlçesi'ndeki sokağa çıkma yasağı gece yarısı kaldırılıyor

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Mutki ilçesine bağlı 3 köy ve bir mahallede 15 Ekim'de ilan edilen sokağa çıkma yasağının, bugün saat 23

20 Ekim 2017 21:55

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'in Mutki ilçesine bağlı 3 köy ve bir mahallede 15 Ekim\'de ilan edilen sokağa çıkma yasağının, bugün saat 23.59\'dan itibaren kaldırılacağı açıklandı.
Bitlis Valiliği, Mutki\'nin Yazıcık, Yuvalıdam, Kayran köyleri ile Aksu Mahallesi\'nde kaldırılacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
\"Bölgelerde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun 11/C maddesi gereğince 15 Ekim saat 17.00’dan itibaren ikinci bir emre kadar ilan edilen söz konusu sokağa çıkma yasağı 20 Ekim\'de saat 23. 59 itibarıyla kaldırılmıştır.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA BİTLİS MutkiEkimBitlis Valiliği Mutki Yuvalıdam KayranAksu MahallesiAçıklamadaKanunu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24