Bitlis'in Mutki İlçesi'ndeki sokağa çıkma yasağı gece yarısı kaldırılıyor

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS\'in Mutki ilçesine bağlı 3 köy ve bir mahallede 15 Ekim\'de ilan edilen sokağa çıkma yasağının, bugün saat 23.59\'dan itibaren kaldırılacağı açıklandı.

Bitlis Valiliği, Mutki\'nin Yazıcık, Yuvalıdam, Kayran köyleri ile Aksu Mahallesi\'nde kaldırılacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

\"Bölgelerde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu\'nun 11/C maddesi gereğince 15 Ekim saat 17.00’dan itibaren ikinci bir emre kadar ilan edilen söz konusu sokağa çıkma yasağı 20 Ekim\'de saat 23. 59 itibarıyla kaldırılmıştır.\"