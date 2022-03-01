Bitlis’te yargılanmalarına neden olduğu onlarca kişiden şantajla para isteyen itirafçıyı ailesi şikâyet etti

Bitlis'te verdiği ifadelerle onlarca kişinin yargılanmasına neden olan ve daha sonra ifadesini değiştirmesi karşılığında para istediği belirtilen R.Ç. hakkında anne ve babası 'tehdit ve şantaj' yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Baba S.Ç. ve anne M.Ç.'nin Bitlis Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesine göre R.Ç. etkin pişmanlıktan faydalandığı dönemde PKK içerisindeyken tanık olduğunu ileri sürerek onlarca kişi hakkında ifade verdi. Bu kişiler hakkında dava açıldı, bazıları ise ceza aldı.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, R.Ç., Bitlis 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen birçok dosyada tanık olarak dinlendi. İddiaya göre R.Ç. hakkında ifade verdiği ve aralarında akrabalarının da bulunduğu pek çok kişiden para istedi. Parayı verdikleri takdirde ifadesini değiştireceğini belirten R.Ç. para vermeye yanaşmayanları ise ifadesine daha farklı suçlamalar ekleyip ceza almalarını sağlayacağını belirterek şantaj yaptı. R.Ç.'nin bu yöntemle kaç kişiden para aldığı tespit edilemedi.

R.Ç. ikinci kez tutuklandıktan sonra ise şantaj yapmak istediği kişilere anne ve babasını göndermek istedi. Cezaevine ziyarete gelen ailesini, hakkında ifade verdiği kişilere yönlendiren R.Ç. bu talebi kabul etmeyen anne ve babasını ölümle tehdit etti. Anne ve baba bu şantaja aracılık etmek istemedikleri için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Oğlunun kendisini tehdit ederek arsasını ve evini zorla sattırdığını belirten baba S.Ç. suç duyusu dilekçesinde “Oğlum bu parayı harcayıp, bitirdi. Ondan sonra tekrar cezaevine girdi. Ben ve annesi kendisini cezaevinde ziyaret ettik. Ben kendim açık görüşte kendisiyle görüştüm. Bu görüşmelerde de benden sürekli para istedi. Ancak benim ekonomik durumum iyi olmadığından çok fazla yardımcı olamıyordum” dedi.

Baba S.Ç., suç duyurusu dilekçesinde oğlunun kendisine, haklarında ifade verdiği kişilerin isimlerinin bulunduğu bir liste verdiğini ve bu kişileri ziyaret ederek şantaja aracılık yapmasını istediğini anlattı:

“Ben kimseye iftira atmamasını söyledim. O da ‘Sen karışma ben ne yaptığımı biliyorum’ dedi. Ondan sonra birkaç kişiden para istediğini öğrendim. Kuzeni N.Ç, E.A, A.Y, ve V.A’dan para istediğini, para vermezlerse haklarında birçok yalan ifadede bulunacağını söylediğini öğrendim. İsimlerini saydığım şahıslarda para olduğunu ve özellikle bunlardan para istememi söyledi. Ancak ben bunu kabul etmedim. Bu yüzden beni tehdit ediyor. Annesi M.Ç de şahit. Bir defasında cezaevinde kapalı görüşte bana A.Y’den 8 bin lira almamı istedi. Fakat ben bunu A.Y’den istemedim. Eğer kapalı görüşte yapmış olduğumuz görüşmeler kayıt altına alınıyorsa doğru olduğunu anlaşılacak. Oğlum R.Ç, beni ve eşimi ölümle tehdit ediyor. Ayrıca birçok insan hakkında yalan beyanda bulunduğu için bizler de vicdan azabı çekiyoruz. Bu nedenle ben ve eşim, oğlumuz hakkında suç duyurusunda bulunmak istiyoruz.”

Avukat Burhan Aksoy: 60 kişi hakkında tanık ifadesi var

Avukay Burhan Aksoy, R.Ç.’nin tanık olarak ifade verdiği için yargılanan 10 kişinin davasına bakıyor. R.Ç, 60 kişi hakkında tanık ifadesi verdiğini, bu ifadeler nedeniyle bazılarının ceza aldığını belirten Aksoy, hakkında tanık ifadesi verdiği kişilerin R.Ç’yi tanıdığını, bazıları ise sadece bir kere gördüğünü söyledi.