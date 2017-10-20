Bitlis, SODES projeleriyle Türkiye birincisi oldu

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) - BİTLİS Valiliği Sosyal Destek (SODES) Proje Ofisi, hazırlanan projelerle nüfus bazında Türkiye birincisi oldu.

SODES Müdürü Necati Kaya, geçen yıl 16’ncı sırada yer alan Bitlis\'in, bu yıl yaklaşık 4 milyon 500 bin liralık bir proje sunduğunu, 24 projenin Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edildiğini söyledi. Bu yıl, Türkiye’den 32 il arasında birinci sıraya yerleştiklerini belirten Kaya, şöyle konuştu:

\"2017 SODES Programı kapsamında, Bitlis ili olarak nüfus yoğunluğu göz önünde bulundurduğumuzda, alınan hibe açısından Türkiye’de geçen yıllara göre büyük bir ilerleme kaydederek, 16’ncı sıradan birinci sıraya yükselmiş olduk. Bu, bizim için büyük bir başarıdır. Bu başarının elde edilmesinde özellikle proje yapanlara yönelik yaptığımız ön bilgilendirme, proje uzmanlarımızın yapmış olduğu bireysel rehberliklerin çok büyük etkisi olmuştur. Projelerin doğru yazılması, kaliteli projelerin yazılması ve SODES’in usul ve esaslarına uygun projelerinin yazılması da bu başarıda etkili olmuştur. Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edilen projelerimize 4 milyon 500 bin TL hibe tahsis edildi. İstihdam, spor, kültür ve sosyal içerikli projeler başarılı oldu.\"

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