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Bitlis Mutki'den sonra Tunceli'de de toplu mezar iddiası

Bitlis'in Mutki ilçesinden sonra bir toplu mezar iddiası da Tunceli'den geldi.

15 Mart 2011 02:00

T24 - Bitlis'in Mutki ilçesinden sonra bir toplu mezar iddiası da Tunceli'den geldi. Çemişgezek'te 1997 yılında yaşanan çatışmada öldürülen 17 PKK'lı ile 2 DHKP-C'linin toplu olarak gömüldükleri öne sürülen alanda yarın kazı yapılacak.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 1997'de meydana gelen bir çatışmada ölü olarak ele geçirilen 17 PKK'lı ile 2 DHKP-C'linin toplu olarak gömüldükleri iddia edilen alanda Malatya Özet Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi ile yarın kazı yapılacak.

Tunceli Barosu avukatlarından Reyhan Helin Kuloğlu, 1997 yılında meydana gelen çatışmada öldürülen bazı PKK'lıların aileleri ile birlikte Çemişgezek Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvururak, çatışmalarda ölü olarak ele geçirilen 17 PKK'lı ve 2 DHKP'linin Gözlüçayır Köyü yakınlarında bir arazide toplu olarak gömüldüklerini iddia ederek, burada kazı yapılmasını istedi.

Çemişgezek Savcılığı, başvuruyu Malatya Özel yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Başvuruyu inceleyen Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı, söz konusu alanda yarın kazı yapılmasına karar vererek, avukat ve aileleri bilgilendirdi.

Yarın sabah saatlerinde Gözlüçayır bölgesinde yapılacak olan kazıda, insanlara ait kemiklerin çıkması durumunda başvuran ailelerden alınan DNA örnekleri ile karşılaştırılarak kimlik tespitine gidilecek.

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