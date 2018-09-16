Bitlis-Merkez Ölek Köyü kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis-Merkez Ölek Köyü kırsalına hava destekli yapılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi
16 Eylül 2018 22:02
İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis-Merkez Ölek Köyü kırsalına hava destekli yapılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
ANKARA (DHA)
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