T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bitlis-Merkez Ölek Köyü kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi 

  İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis-Merkez Ölek Köyü kırsalına hava destekli yapılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

16 Eylül 2018 22:02

 

İçişleri Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis-Merkez Ölek Köyü kırsalına hava destekli yapılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. 


ANKARA (DHA) 


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BakanlığıBitlisMerkezKöyüBölgedeDHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24