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Bitlis Belediyesi ve Güroymak Belediyesi eş başkanları tutuklandı!

DBP’nin tutuklu belediye eş başkan sayısı 41 oldu

26 Kasım 2016 00:07

Bitlis'te gözaltına alınan, Bitlis Belediye Eş Başkanı Hüseyin Olan ve Güroymak Belediye Eş Başkanı Mehmet Emin Özkan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bitlis Belediye Başkanı Olan ve Bitlis Belediye Meclisi Üyesi Nevin Daşdemir Dağkıran, Güroymak Belediye Başkanı Özkan, Belediye Başkan Yardımcısı Senaye Ata ile HDP İl Başkan Yardımcısı Nazime Avras, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hüseyin OlanSavcılıktaki sorgularının ardından, ''Terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek'' iddiasıyla mahkemeye sevk edilen Olan, Dağkıran, Özkan, Ata ve Avras tutuklandı.

Operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin savcılıktaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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