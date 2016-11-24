Bitlis Belediye Eş Başkanları gözaltına alındı

Bitlis Belediyesi'ne yönelik bu sabah erken saatlerde düzenlenen operasyonda, Demokratik Bölgeler Partisi'nden (DBP) belediye eş başkanları Hüseyin Olan ve Nevin Daşdemir Dağkıran, evlerinde yapılan aramaların ardından gözaltına alındı.

Belediye binası ve Olan ile Dağkıran'ın makam odalarında arama yapan polis bazı belgelere de el koydu.

Aramalar sırasında giriş çıkışların kapatıldığı belediye, polislerin ayrılmasının ardından yeniden açıldı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, operasyonun "PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında" yapıldığı belirtildi.

Valilik, Belediye Eş Başkanlarının "terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçlaması ile gözaltına alındığını duyurdu.

Olan ve Dağkıran'ın Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Aynı saatlerde Mardin Kızıltepe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda belediyede görevli 4 memur gözaltına alındı.

Bitlis'te dün akşam saatlerinde Valilik, 7 gün boyunca her türlü gösteri, basın açıklaması, miting ve yürüyüşün yasaklandığını açıklamıştı.

Açıklamada yasağın OHAL kapsamında getirildiği belirtildi.

Gözaltına alınma gerekçesi 'örgüt üyeliği' olarak gösterilen Türk'e beş günlük avukat yasağı da getirilmişti.

Türk 17 Kasım'da İçişleri Bakanlğı tarafından görevinden alınmıştı.

Şu ana kadar DBP yönetimindeki toplam 34 belediyeye kayyum atandı.

Bunlar arasında üç büyükşehir (Diyarbakır, Van, Mardin) ve beş il (Batman, Hakkari, Şırnak, Siirt, Tunceli) belediyesi de bulunuyor.