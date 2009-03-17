Bitkisel Viagra geliyor

Alman bilim insanları sertleşme bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçların bitkisel versiyonunu üretti.



Berlin Cherite Kliniği tarafından test edilen bitkisel ilacın 2010’da ‘Plantagrar’ adıyla satışa sunulacağı bildirildi.



Olaf Schröder, daha önce Viagra ve Levitra gibi ilaçlar kullanmış 50 deneğin yeni ilacı test ettiğini ve kendilerini daha mutlu hissettiklerini söylediklerini; ayrıca libidolarının bu ilaçları alanlardan daha yüksek olduğunu açıkladı. Bitkisel ilaç, Doğu Avrupa’da yetişen Erd-Burzeldorn (demir dikeni), policosanol, pirinç, amino asit (L -Anginin) ve üzüm nektarından oluşuyor. Yapılan araştırmada bitkisel ilacın kalbe zarar vermediği, ancak seyrek de olsa ishal vakaları görüldüğü belirtildi.

