T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Bitkisel Viagra geliyor

Alman bilim insanları sertleşme bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçların bitkisel versiyonunu üretti.

17 Mart 2009 02:00

Alman bilim insanları sertleşme bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçların bitkisel versiyonunu üretti.

Berlin Cherite Kliniği tarafından test edilen bitkisel ilacın 2010’da ‘Plantagrar’ adıyla satışa sunulacağı bildirildi.

Olaf Schröder, daha önce Viagra ve Levitra gibi ilaçlar kullanmış 50 deneğin yeni ilacı test ettiğini ve kendilerini daha mutlu hissettiklerini söylediklerini; ayrıca libidolarının bu ilaçları alanlardan daha yüksek olduğunu açıkladı. Bitkisel ilaç, Doğu Avrupa’da yetişen Erd-Burzeldorn (demir dikeni), policosanol, pirinç, amino asit (L -Anginin) ve üzüm nektarından oluşuyor. Yapılan araştırmada bitkisel ilacın kalbe zarar vermediği, ancak seyrek de olsa ishal vakaları görüldüğü belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24