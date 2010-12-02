-BİTKİSEL ÜRETİMDE AZALMA BEKLENİYOR ANKARA (A.A) - 02.12.2010 - Türkiye'de 2010 yılı bitkisel üretim miktarları bir önceki yıla göre, tahıl ürünlerinde yüzde 3,4, sebzelerde yüzde 2,6 ve meyvelerde yüzde 0,8 azalma bekleniyor. 2010 yılının ikinci tahmininde bir önceki yıla göre tahıl üretiminin 32,4 milyon ton, sebze üretiminin 26,1 milyon ton, meyve üretiminin 16,5 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010 yılı bitkisel üretimine ilişkin ikinci tahminlerini açıkladı. Buna göre, tahıl üretim miktarının bir önceki yıla göre yüzde 3,4 oranında azalarak yaklaşık 32,4 milyon ton olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Bir önceki yıla göre buğday üretiminin yüzde 5,3 oranında azalarak yaklaşık 19,5 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 1,4 oranında gerileyerek 7,2 milyon ton, dane mısır üretiminin yüzde 1,2 oranında düşerek 4,2 milyon ton, çeltik üretiminin ise yüzde 14,7 oranında artarak 860 bin ton olarak tahmin ediliyor. -KURU FASULYEDE YÜZDE 13,3, KIRMIZI MERCİMEKTE YÜZDE 53,4 ARTIŞ- Verilere göre, kuru fasulye üretimi yüzde 13,3, kırmızı mercimek üretimi yüzde 53,4 oranında artacak, nohut üretimi ise yüzde 5,8 oranında azalacak. Patates üretimi yüzde 3,3 oranında artarak, yaklaşık 4,5 milyon ton olarak gerçekleşecek. Yağlı tohumlardan ayçiçeği üretiminde yüzde 15,4, yer fıstığı üretiminde yüzde 9, soya üretiminde yüzde 43,1 oranında artış bekleniyor, kolza üretiminin ise yüzde 3,4 oranında azalacağı öngörülüyor. Şeker pancarı üretiminin yüzde 1,6 oranında azalarak yaklaşık 17 milyon ton, tütün üretiminin yüzde 32,1 oranında azalarak yaklaşık 55 bin ton, kütlü pamuk üretiminin ise yüzde 24,6 oranında artarak 2,1 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. -SEBZE VE MEYVE ÜRETİMİ- 2010 yılının ilk erken tahmininde sebze üretimin bir önceki yıla göre yüzde 2,6 oranında azalarak, yaklaşık 26 milyon ton olacağı öngörülüyor. Bu yıl yumru ve kök sebzelerin yüzde 2.5 oranında artması, meyvesi için yetiştirilen sebzelerin yüzde 3,3, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerin üretiminin yüzde 3 oranında azalması bekleniyor. Domateste yüzde 6,9, hıyarda yüzde 1, havuçta yüzde 10,1, taze fasulyede yüzde 0,8, kavunda yüzde yüzde 3,3, karpuzda yüzde 1,7 oranında azalma, kuru soğanda yüzde 8,9, salçalık biberde yüzde 4,8, sivri biberde yüzde 8,1, patlıcanda yüzde 3,1 oranında artış öngörülüyor. Verilere göre, meyve üretiminin bir önceki yıla oranla yüzde 0,8 azalarak yaklaşık 16,5 milyon ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu yıl 2009 yılına oranla elmada yüzde 8,4, kayısıda yüzde 31,9, erikte yüzde 2,1, şeftalide yüzde 3 oranında azalma, zeytinde ise yüzde 8,1 oranında artış tahmin ediliyor. Portakalda yüzde 1,2, mandalinada yüzde 0,9 oranında artış tahmin edilirken, sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 20, antep fıstığında yüzde 52,8 oranında artış, cevizde ise yüzde 1,5 oranında azalma bekleniyor. Üzüm üretiminde yüzde 0,3 oranında azalma, muz üretiminde yüzde 2,8, incir üretiminde yüzde 3,4 oranında artış olacağı tahmin ediliyor. Yaş çay üretiminin yüzde 26,9 oranında artarak yaklaşık 1,4 milyon ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor.