Bitkisel ilaçlar sindirim sistemine iyi geliyor

Yeni bir araştırmaya göre, geleneksel ilaç tedavisiyle iyileştirilemeyen sindirim sistemi bozukluğu hastalığının tedavisinde bitkisel ilaçlar yardımcı oluyor.



Neurogastroenterology ve Motility dergisinde yer alan araştırma için, araştırmacılar Japonlara özgü bitkisel ilaçların verilerini gözden geçirdi ve fonksiyonel hazımsızlık, kabızlık ve cerrahi bir girişimden sonra meydana gelen bağırsak tıkanması gibi bozukluklarının yol açtığı belirtilerin azalmasında etkili olduğunu buldular.



Keio Üniversitesi Tıp Okulu'ndan Doç. Dr. Hidekazu Suzuki, Japon bitkisel ilaçların binlerce yıldır Doğu Asya'da kullanıldığını belirterek, "Bitkisel ilaçların fonksiyonel sindirim sistemi bozukluğu bulunan hastaların iyileşmesinde rolü olduğunu bulduk" dedi.



Japonlara özgü olan bitkisel ilaçlar fonksiyonel hazımsızlığa, çocuklarda kabızlığa, ameliyat sonrası meydana gelen bağırsak tıkanmalarına iyi gelirken aynı zamanda anti-kanser ilaçlarının yol açtığı ishalin sıklığını ve şiddetini de azaltıyor.

