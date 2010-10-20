Bitkisel ilaç değil, uyuşturucu

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Zaman'ın yayımladığı haber şöyle:Gençlerin hayatını karartan uyuşturucuya karşı somut adımlar atılıyor. Zaman'ın 'Uyuşturucu listesi yenilenmeyince meydan zehir tacirlerine kaldı' manşeti üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü uyuşturucu madde olmasına rağmen yasal boşluk sebebiyle 'yasak' kapsamına girmeyen 6 maddeyle ilgili çalışma başlattı.

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü Saim Kerman, Erken Uyarı Sistemi Risk Değerlendirme Komitesi'nin olağanüstü toplanması çağrısı yaptı. Normalde 6 ayda bir toplanan komite, kısa süre içerisinde bir araya gelerek internette 'bitkisel ürün' diye satılan uyuşturucu maddeleri ele alacak. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, 'khat' adlı uyuşturucuyla yakalanan tacirlerin bu madde yasak olmadığı için serbest bırakılması da komitenin gündeminde. Genel Müdür Kerman, olağanüstü toplantıda hem bu maddenin hem de gümrüklerden bitkisel ürün diye rahatlıkla geçirilen diğer uyuşturucuların yasak kapsamına alınmasını görüşeceklerini söyledi.

Komitede yapılacak değerlendirmenin ardından bu maddelerin, 2313 sayılı kanun kapsamına alınmaları teklif edilecek. Zaman, uyuşturucuyla ilgili üst üste yaptığı yayınlarda son 30 yılda sadece 7 maddenin yasak kapsamına alındığını duyurmuştu. Bürokratik engeller ve yasal boşluktan dolayı bir maddenin uyuşturucu kapsamına alınması yaklaşık 1,5 yıl sürüyor. Bu durumu fırsat bilen zehir tacirlerinin esrar, eroin, kokain gibi bilinen uyuşturucular yerine henüz yasaklanmamış maddeleri piyasaya sürdükleri tespit edildi. Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu Başkanı Faruk Aşıcıoğlu, Almanya'da bir maddenin 1-2 hafta içinde 'geçici uyuşturucu' kapsamına alındığını belirterek, bu sisteme geçilmesini önermişti.

En kısa zamanda yasa kapsamına alınması planlanan maddeler arasında internette 'bitkisel ürün' diye satılan JWH-018 maddesinin benzerleri olan JWH-073 ile JWH-019 isimli sentetik (yapay) uyuşturucular ile merkezi sinir sistemini etkileyen psikotrop madde kapsamındaki üç uyuşturucu (2C-T-2, 2C-T, 2C-P) bulunuyor. Uyuşturucu kapsamına alınacak maddeler önce İçişleri Bakanlığı'na bağlı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) bünyesindeki Erken Uyarı Sistemi Risk Değerlendirme Komitesi'nin toplantısında görüşülüyor. Burada belirlenen uyuşturucu maddelerin 2313 sayılı kanun kapsamına alınması teklif ediliyor.

Ardından madde, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nde incelendikten sonra yasaklanması için Bakanlar Kurulu'na başvuruluyor. Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından söz konusu madde yasaklanıyor. Zaman'a bilgi veren İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü Dr. Saim Kerman, 6 maddenin acilen yasa kapsamına alınmasının önemine dikkat çekiyor. Özellikle JWH-018 benzeri iki maddenin (JWH-073 ve JWH-019) bazı bitki yapraklarına emdirilip, piyasaya sunulabileceği uyarısında bulunuyor. Aynı durumun Birleşmiş Milletler 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi ile yasaklanan 2-CB (hap şeklinde) maddesinin benzerleri için de geçerli olduğuna dikkat çeken Kerman, aynı maddeyle benzer kimyasal özellikle taşıyan üç maddenin (2C-T-2, 2C-T, 2C-P) daha listeye alınmasını istedi.

Risk Değerlendirme Komitesi, internetten sipariş edilip, gümrüklerden bitkisel ürün diye geçirilen uyuşturucuların engellenmesi için de çalışma yürütecek. İnternetten alınan bir ürünün Türkiye'ye girişinin uluslararası kargolar sayesinde gerçekleştirildiği ileri sürülüyor. İddiaya göre, firmalar söz konusu kargoları gümrükten bitkisel ürün, tütsü, ilaç, araştırma materyal diyerek geçiriyor. Bunu önlemek için Komite, Gümrük Müsteşarlığı'nın yetkililerini de toplantıya davet edecek. Toplantıda ayrıca kargolar hakkında da konuşulacak. Komitede Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve üniversitelerden yetkililer bulunuyor. Uzmanların tespitine göre, uyuşturucu listesinde olmayan uyuşturucular, ne kullanana ne de satana cezai yükümlülük getiriyor.