Bitkinlikten uçamayan kartal tedavi altına alındı

Elazığ'da bitkin halde vatandaşlar tarafından bulunan kartal, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Elazığ-Bingöl Karayolu üzerinde uçamayan bir kartalı görerek yardımına giden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ şubesine bildirdi.



Ekipler tarafından kartal, Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürülerek tedavi altına alınması sağlandı. İlk önce kanadı kırık olduğu zannedilen kartala yapılan röntgen sonuçlarında herhangi bir yerinde kırık olmadığı tespit edildi.



Veteriner hekimlerin yaptığı muayeneler sonucunda uzun süre yeteri kadar beslenemediği düşünülen kartalın güçsüz düştüğü belirlendi.



Uygulanacak olan sıvı, vitamin ve antibiyotik tedavisinin ardından hayvanın sağlığına kavuşmasıyla tekrar doğal ortama bırakılacağı belirtildi. (İHA)



