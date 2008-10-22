Bİtki / Yüksükotu Çiçeği (Digitalis)

Sevmeyenler için, sarı ve kahverengidir sonbahar. Ama onu sevenler bilirler doğanın en cömert dönemidir aslında. Çiçekli yarınlar görmek için, tohumları bu aydan yerleştirmeli yerlerine. Yüksütotu Digitalisle başlayalım değişime…

Milyonlarca çiçek var, hepsi doğanın armağanı. Herkesin favorisi ayrı… Kimisi yasemine bayılıyor, kimisi sardunyaya... Bazı çiçekler sizi kendine hayran bırakıyor bir anda. Fotoğraftan bile alıyorsunuz kokularını. O, sizin çiçeğiniz oluveriyor.



Tanıdığım herkesin gördüğü anda, hep bir ağızdan “Ne güzel bir şey bu” dedikleri de var. Onları sizinle paylaşmak daha bir heyecanlı oluyor. Ev- Bahçe dergisi gururla sunar: Dertsiz, tasasız, alımlı yüksükotu Digitalis. Tanışmaya hazır mısınız?

Neden yüksük denir ona?

Neden olacak baksanıza çiçeklerine. Babaannelerinizin parmağı nda görmediniz mi onun gümüşten yapılmışını hiç? fiimdi daha tanıdık geldi değil mi? Dikiş dikerken, parmağa iğne batmasın diye takılır hani, küçük bir kovaya benzer yüksük... Hatırladınız hemen. Ona çok benzediği için bu ismi almı ş işte çiçeğimiz. Yüksüğün üzerinde işlemeler varsa, çiçe- ğimizin üzerini de güzelliğine güzellik katan benekler süslüyor. Renkleriyse gönül fetheden cinsten, mor, pembe, sarı beyaz...

■ Yüksükotugiller Scrophulariaceae ailesine üyedir.

■ 20-30 kadar farklı türü vardır.

■ Avrupa, Batı Asya, Kanarya Adaları ve Akdeniz’de doğal olarak da yetişir.

■ Oval ya da mızraksı yaprakları vardır.

■ 40-150 santimetre arası boylanma yapar.

■ İki yıllık otsu bir bitkidir.

Zoru sevenler için

Tohumdan mı yetiştirmek istiyorsunuz onu? Karakter analizi yapıyor olsaydık, siz sabırlı ve çalışkanlar grubuna girerdiniz kesin. Ama iyi haber: Kolları sıvamak için doğru zamandasınız. Tohumları bu ay küçük kaplara ekebilirsiniz. Ama sakın dışarıda bırakmayın onları, sonra üşürler.

■ Önümüzdeki nisan ayında doğrudan bahçeye de ekim yapabilirsiniz.

■ Toz şeklinde olduğu için üzerini kapatmayın. Parmaklarınızla hafif bastırmanız yeterli olacak.

■ İlk sulamanın ne kadar önemli olduğunu unutmayın. Ucu süzgeçli bir sulukla, çok abartmadan sulama yapın.

■ Kaplarda yetiştirdiyseniz, seneye nisan, onları bahçeye almak için uygun zaman. Seneye onlardan çiçek beklemeyin.

------------

Biraz hileye ne dersiniz?

Ben kolay yolu sevenlerdenim. Çiçeğimi görmek için uzun süre beklemek istemiyorum diyorsanız fideleri nisanda bahçeye dikebilirsiniz.

■ Fidanlığa gidin ve renk renk fidelerinizi seçin. Bence tek renk almayın.

■ Bahçenizin yarı gölge alanları onun için idealdir.

■ Toprak konusunda seçici değildir; ama bizden söylemesi humuslu ve geçirgen toprak onu mutlu eder.

■ Bulunduğu kaptan daha büyük bir çukura dikimi yapın. Üzerini örtün ve bastırın.

■ Can suyunu da verip onu hayata bağlayın.

■ Madem kolay yolu seçtiniz, artık kaçış yok, ilginizi üzerinden hiç eksik etmeyin.

■ Toprağını sık sık kontrol edin. Nemli olacak şekilde sulama yapın. Çiçekli dönemlerinde su isteği daha azdır unutmayı n. Onu fazla suyla boğmayın.

■ Aranızı iyi tutun. Sizi severse toprağa tohumlarını saçar. Seneye size çok sayıda yeni çiçek hediye eder.

Ekimi değerlendirin!

Ekim ayını iyi değerlendirin. Adı üzerinde ekim-dikim ayı çünkü. Komşunuzun bahçesinden ayırmayın gözünüzü. Çiçekleri geçmiş bitkilerinden gözünüze hoş gelenden bir dal alın bahçeniz için. Karşılığında da bir dal verin komşunuza.



Bu ay yapacağınız her şey, seneyi ağaç gölgesinde, çiçek kokularıyla geçirmenizi sağlayacak. Durmayın, haydi bahçeye!

Not: Bir paket tohumunu yapı marketlerden 3-5 YTL’ye satın alabilirsiniz.