Bitki / Frenk İnciri (Opuntia Ficus- İndica)

Canınızı acıtsa da biraz, Frenk incirinin lezzeti bu zahmete değer...





Özellikle Ege Bölgesi’nin yol kenarlarında sıkça rastlanan bir bitkidir Frenk inciri. Sipsivri dikenleri yüzünden biraz ürkütücü görünse de, etli yapraklarının üzerindeki meyveleri, iştahınızı epeyce kabartır, dayanamazsınız. Siz yine de eldivenlerinizi giymeyi ihmal etmeyin. Sonrası mı? Gelsin leziz mi leziz Frenk incirleri







Tanıştıralım: Frenk inciri

Bilimsel adı Opuntia Ficus- İndica’dır. Frenk yabancı; Ficus ise incir ağacının ailesine verilen isimdir. Ünlü botanikçi Plineus, Hindistan’ın Opuns bölgesinde yetişen ve meyvesi yenen bu bitkiyi bu şekilde isimlendirmiştir. Ülkemize çok uzaklardan gelmiştir.

Kökeniyle ilgili iddialar çeşitlidir. Avrupalılar anavatanının Fas olduğunu düşünse de, dünyanın çeşitli bölgelerine Güney Amerika’dan yayıldığı, botanikçiler tarafından kabul görmüş bir gerçektir.

Onun da bir serüveni var

Frenk incirinin Avrupa Kıtası’nda ilk çiçek verdiği yıl 1618, yer ise Fransa’nın Strasbourg kentidir. Diğer birçok bitki gibi onun serüveni de, keşişlerle birlikte başlamıştır. Pek çok botanikçi gemi kaptanının şeref konuğu olmuştur. Bu gemi kaptanları, binlerce bitki türünün çelik ve tohumları gibi Frenk incirini de beraberlerinde getirmişler ve böylece yayılmasını sağlamışlardır.

Frenk inciri çabuk büyür, gelişir ve yaprak çelikleri kısa sürede kalın ve güçlü gövdelere dönüşür. C vitamini deposudur. Ağustos ayında olgunlaşan egzotik görünüşlü kavuniçi meyvelerinin soğuk yenmesi önerilir; bu nedenle buz içinde satılır.

Dikenli bir bitki olduğu, hem enine hem de boyuna yayılma eğilimi gösterdiği için, dikim alanı olarak duvar kenarları önerilir. Ayrıca çit bitkisi olarak da kullanabilirsiniz. Bahçenizi koruma görevi de görür. Dikenlerini aşıp geçecek bir canlı düşünemiyorum.

Küçük ipuçları…

Büyüdükçe aldığı heykelsi biçim, bahçelere çok yakışır. Giderek kuraklaşan bahçelerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir bitkidir. Kuruyan bölgeleri budayabilir ve çok güzel şekil verebilirsiniz. Bitkiyi enine ya da boyuna yönlendirebilirsiniz.

Çoğaltmak çocuk oyuncağı

Frenk incirlerinizi çoğaltmak mı istiyorsunuz? Öyleyse kulak verin. Bu işlem hiç de zor değil.

■ Enli ve sağlıklı bir yaprağı ek yerinden özenle kesin.

■ Birkaç gün güneş almayan bir yerde yaranın kapanması için bekletin.

■ Doğrudan kum ya da kum ve üretim torfuna dikin.

■ İlk sulamayı dikimden bir hafta sonra yapabilirsiniz. Daha sonra ara ara sulayın.

■ Köklendikten sonra istenen bölgeye geçirin.