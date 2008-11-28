Bitki / Çobanpüskülü / Ilex

Dekoratif bir ağaçtır. Yaprakları dikenlidir. Yaklaşık 300 türü vardır. Parlak kırmızı meyveleriyle, bahçenizin en süslülerinden biri olacak...

Geçirgen ve nemli toprakları sever. Humusça zengin, kumlu topraklar onun için idealdir. Alkali topraklar genellikle sararmaya sebebiyet verir.Her dem yeşil bir çalıdır. Güneşi sever, hafif gölgeye de itiraz etmez. Sıcağa dayanıklıdır. Budamayı, şekil vermek için yapabilirsiniz. Eksi 15 dereceye kadar dayanır. Soğuk bölgelerde toprak donmadan önce toprağın nemli olmasını sağlayın.Böylece kış soğuğunun zararını en aza indirebilirsiniz. Kuvvetli kış rüzgârından ve doğrudan güneşten korunması gerekir. Çobanpüskülünün kökleri yüzeyseldir. Gençken yeşil olan gövde kabuğu, ilerleyen senelerde griye döner. Çit ağacı olarak, dekoratif bir perde oluşturur.Bitki üzerinde bulunan meyveleriyle yani tohumla üretebilirsiniz. Ayrıca çelikle de çoğaltmanız mümkün. En kolay yol, alacağınız fideyi doğrudan bahçenize dikmektir. Meyve üretimi için dişi ve erkek ağaçların yan yana dikilmesi gerekir. Bitki, tozlaşma olmadan meyve verirse meyveler küçük ve kısa ömürlü olur.Nisan-mayıs aylarında küçük kokulu beyaz çiçekler açar. Çiçeklerinin bazıları erkek, bazıları dişidir. Dişi çiçek açan bitkilerde, eylül-ocak aylarında küçük, kırmızı yuvarlak meyveler görülür. Yapraklarının üst yüzü koyu, alt yüzü açık yeşil, derimsi ve parlaktır.