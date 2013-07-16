Bitki çaylarında kanser riski var mı?

Alman Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (BfR) tarafından yapılan bir araştırma sağlıklı olduğu düşünülen bitki çayları hakkında beklenmedik sonuçlar ortaya koydu. Kurum, araştırma sonuçlarını 15 Temmuz Pazartesi günü internette yayınlandı. Buna göre, bazı bitki çayları, hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde kanserojen olduğu tespit edilen maddeler içeriyor.

Deutsch Welle'nin haberine göre, araştırma sırasında, bazı bitki çaylarında büyük miktarda pyrrolizidine alkaloid (PA) olarak adlandırılan zehirli maddeye rastlandı. Doğada yaklaşık 6 binden fazla bitkide bulunan bu maddeyi bitkiler, etraftaki haşerelerden korunmak amaçlı salgılıyor. Uzmanlar, bu maddenin karaciğer rahatsızlığına ve kansere yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Araştırma kapsamında Almanya’da piyasadaki 221 bitki çayı çeşidi incelendi. İncelenen çay çeşitleri arasında papatya, nane, ısırgan otu, melisa ve bebekler için hazırlanan rezene çayı da bulunuyor.

Çocuklar ve hamile kadınlar için uyarı

Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü Başkanı Profesör Andreas Hensel, bazı ürünlerde beklenmedik yüksek oranlarda pyrrolizidine alkaloid tespit ettiklerini kaydetti. Ancak Hensel, bu sonuçların yeniden teyit edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Zira Hensel, bu sonuçların tesadüfen mi yoksa çayların yeterince temiz olmamasından mı kaynaklandığının kesinlik kazanmadığını söyledi.

Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü henüz yüksek oranda pyrrolizidine alkaloid içeren çayların sağlığa zararlı olduğu yönünde bir uyarı yapmadı. Ancak uzun süre yüksek oranda bitki çayı tüketilmesinin özellikle çocuklarda, hamile ve çocuk emziren kadınlarda risk teşkil ettiği belirtiliyor. Yetişkinlere ise günde 5 sallama bitki çayından fazla tüketilmemi tavsiye ediliyor.