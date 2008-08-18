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Yaşam

Bitki / Ağaç Hatmi (Hibiscus syriacus)

Ağustosun pembe gülüşü... Beyaz, mavi, pembe, mor renklerdedir. Kuşların, arıların ve kelebeklerin uğrak yeridir

18 Ağustos 2008 03:00



 

Toprak: Humuslu, geçirgen toprakları se­ver. Hafif asidik ve içinde hiçbir katkı mad­desi olmayan doğal topraklarda; doğrudan güneşte ve yarı gölge yerlerde, sağlıklı geli­şim gösterir. Ağır topraklardan ve yüksek taban suyundan hoşlanmaz.

 

Bakım: Hemen her yerde sevilen ve yay­gın yetiştirilen bir türdür. Ilıman iklimlerde çok daha fazla çiçeklenmesine rağmen, so­ğuk bölgelerde yapraklardan sonra oluşan tomurcukları, geç dönem donlarından etki­lenebilir. Bu nedenle dikim için kuzeye ba­kan, öğleden sonra güneş alan duvar önleri­ni, rüzgârsız kuytu alanlan tercih edin. Düz­gün bir form ve çiçeklenme için ilkbaharda mutlaka budamalısınız. İyi bir gelişme için sık ve derin sulamayı unutmayın. Hatmileri bu­damadan da, yol kenarlannda perde ya da vurgu bitkisi olarak kullanabilirsiniz.

 

Üretim: Tohumla ve aynı zamanda bitki­den alınan çelikle üretim yapabilirsiniz.

 

Çiçekler: Çin gülüne göre daha küçük olan çiçekleri, beyaz, pembe, mavi ve mordur. Yalın katlıların dışında katmerlileri de vardır. Yaz sonuna doğru açar, ağustos ve eylülde çiçeklenir. Kışın yaprak döker. Çiçeklenmesi uzun bir süre devam eder. Bol güneş alan yerlerde çiçek verimi çok daha fazla olur.

 

Orta boy yerli bir fideyi 30-60 YTL’ye satın alabilirsiniz.

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