Bitki / Ağaç Hatmi (Hibiscus syriacus)

Toprak: Humuslu, geçirgen toprakları sever. Hafif asidik ve içinde hiçbir katkı maddesi olmayan doğal topraklarda; doğrudan güneşte ve yarı gölge yerlerde, sağlıklı gelişim gösterir. Ağır topraklardan ve yüksek taban suyundan hoşlanmaz.
Bakım: Hemen her yerde sevilen ve yaygın yetiştirilen bir türdür. Ilıman iklimlerde çok daha fazla çiçeklenmesine rağmen, soğuk bölgelerde yapraklardan sonra oluşan tomurcukları, geç dönem donlarından etkilenebilir. Bu nedenle dikim için kuzeye bakan, öğleden sonra güneş alan duvar önlerini, rüzgârsız kuytu alanlan tercih edin. Düzgün bir form ve çiçeklenme için ilkbaharda mutlaka budamalısınız. İyi bir gelişme için sık ve derin sulamayı unutmayın. Hatmileri budamadan da, yol kenarlannda perde ya da vurgu bitkisi olarak kullanabilirsiniz.
Üretim: Tohumla ve aynı zamanda bitkiden alınan çelikle üretim yapabilirsiniz.
Çiçekler: Çin gülüne göre daha küçük olan çiçekleri, beyaz, pembe, mavi ve mordur. Yalın katlıların dışında katmerlileri de vardır. Yaz sonuna doğru açar, ağustos ve eylülde çiçeklenir. Kışın yaprak döker. Çiçeklenmesi uzun bir süre devam eder. Bol güneş alan yerlerde çiçek verimi çok daha fazla olur.
Orta boy yerli bir fideyi 30-60 YTL’ye satın alabilirsiniz.