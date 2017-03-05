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Spor

Bitiş çizgisine 500 metre kala hayatını kaybetti

Antalya'da 12'ncisi düzenlenen maratondan ölüm haberi geldi

05 Mart 2017 19:49

Antalya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu'ndan ölüm haberi geldi. Yarışa katılan Zeynel Murat Batur bitiş çizgisine 500 metre mesafe kala fenalaşarak hayatını kaybetti.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Bu yıl 12’ncisi düzenlenen Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu sona erdi. Kazanan sporcular düzenlenen törenle ödüllendirilirken, maratona daha önce 3 kere daha katılan bir sporcu bitiş çizgisine 500 metre kala hayatını kaybetti. 

Öte yandan daha önce maratona 3 kez daha katıldığı öğrenilen Zeynel Murat Batur (36), katıldığı yarı maraton koşusunda bitiş çizgisine 500 metre kala yer yığıldı. Batur’a bu sırada bekleyen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz sporcu kurtarılamadı. 

Batur'un cenazesi Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

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