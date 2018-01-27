T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bitez'de bu kez de ev kundaklandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir ev, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı

27 Ocak 2018 18:50

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki bir ev, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı. Aynı mahallede 5 gün önce de bir otomobil kimliği belirsiz kişilerce ateşe verilmişti.
Bitez\'in Melengeç Caddesi\'ndeki bir restoranda müdürlük yapan 1 çocuk babası Hasan Uğur\'un (36) evinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yapılan incelemede, yatak odasında kumaşların tutuşturularak kundaklandığı belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ev sahibi Hasar Uğur, \"Evdeki hiçbir eşya alınmamış, elektronik eşyalar dahil çekmecelerde arama yapılmış ancak yine bir şey alınmamış. Polise, hiçbir düşmanım olmadığını, kimseyle kötü olmadığını, bunu niçin yapmış olabilecekleri konusunda bir fikrimin olmadığını söyledim. Adeta hırsızlık amacı ile değil de kundaklama amacıyla girilmiş. Yaklaşık 40 bin TL\'ye yakın maddi zararım var\" dedi. Bitez Mahallesi\'nde 5 gün önce de bir otomobil, kimliği belirsiz kişilerce kundaklanmıştı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaşar ANTERBODRUM Muğla DHA MUĞLA BodrumAynıBitez Melengeç CaddesiUğurYapılanPolisEvHasar UğurPoliseAdetaYaklaşıkTLBitez MahallesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24