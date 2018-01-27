Bitez'de bu kez de ev kundaklandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki bir ev, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı. Aynı mahallede 5 gün önce de bir otomobil kimliği belirsiz kişilerce ateşe verilmişti.

Bitez\'in Melengeç Caddesi\'ndeki bir restoranda müdürlük yapan 1 çocuk babası Hasan Uğur\'un (36) evinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yapılan incelemede, yatak odasında kumaşların tutuşturularak kundaklandığı belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ev sahibi Hasar Uğur, \"Evdeki hiçbir eşya alınmamış, elektronik eşyalar dahil çekmecelerde arama yapılmış ancak yine bir şey alınmamış. Polise, hiçbir düşmanım olmadığını, kimseyle kötü olmadığını, bunu niçin yapmış olabilecekleri konusunda bir fikrimin olmadığını söyledim. Adeta hırsızlık amacı ile değil de kundaklama amacıyla girilmiş. Yaklaşık 40 bin TL\'ye yakın maddi zararım var\" dedi. Bitez Mahallesi\'nde 5 gün önce de bir otomobil, kimliği belirsiz kişilerce kundaklanmıştı.

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