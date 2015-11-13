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Bitcoin'in kimliği bilinmeyen yaratıcısı Satoshi Nakamoto, Nobel'e aday gösterildi

Kazanırsa ödülü nasıl alacağı tartışılıyor

13 Kasım 2015 14:35

Sanal para birimi Bitcoin’in kimliği bilinmeyen ancak “Satoshi Nakamoto” takma adını kullanan kişi, ABD’li finans profersörü Bhagwan Chowdhry tarafından Nobel Ekonomi Ödülü’ne aday gösterildi.

Hürriyet’in haberine göre kamuoyunda dünyada yeni doğan her çocuğa 100 dolarlık banka hesabı açılması ve finansal olarak desteklenmesini içeren sosyal sorumluluk projesiyle tanınan ABD'li finans profesörü Bhagwan Chowdhry, kimliği hala bilinmeyen "Nakamoto"yu Nobel Ekonomi Ödülü'ne aday gösterdi.

Chowdhry, Nobel Komitesinden gelen talep doğrultusunda Nobel Ekonomi Ödülü aday önerisini Huffington Post sitesindeki blogunda, "21. yüzyıla damgasını vuran yıkıcılıkta kimlerin fikirleri olduğunu düşünürken bir anda aklıma Bitcoin'in mucidinin ismi düştü ve o andan itibaren zihnimde Satoshi Nakamoto isminden başka hiçbir şey kalmadı. Satoshi Nakamoto önerimde çok ciddiyim. Çünkü dijital bir para biriminin (Bitcoin) icadı tam anlamıyla bir devrim" sözleriyle duyurdu.

Varlığı tartışma konusu olan Nakamoto'nun Nobel'i kazanması halinde, ödülü törende onun adına alabileceğini belirten Chowdhry, "Para ödülünü ise Nobel Komitesi güvenilir bir sanal döviz bürosundan kolayca Bitcoin'e çevirip kendisine havale edebilir" önerisinde bulundu.

Nobel komitesi ne diyecek?


Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat, gizemli bir kişinin Nobel Ödülü alıp alamayacağı ile ilgili sorusu üzerine, "Bitcoin'in yaratıcısı ödülü kazansa bile Nakamoto'nun gizemi nedeniyle ödülün kime, nasıl verilebileceği ve 1 milyon dolar para ödülünün nasıl kullanılacağı da bu gündem dahilinde tartışılan ilginç hususlardan" dedi.

 

 

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