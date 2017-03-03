Bitcoinin değeri altını geçti

Dijital para birimi Bitcoin'in değeri ilk kez, bir ons altının değerini geçti.

Bitcoinin değeri piyasalarda 1.268 dolardan kapanırken, altının ons fiyatı 1.233 dolarda kaldı.

Dijital para biriminin değerindeki son artışın, Çin'den gelen talepten kaynaklandığı belirtiliyor. Çinli yetkililer bitcoinin ülkeden para çıkarmak için kullanıldığı uyarısı yapmıştı.

Bitcoin'in değeri, ilk ortaya çıktığı 2009'dan bu yana değişken bir seyir izliyordu ve pek çok uzman dijital para biriminin yaşayıp yaşamayacağını sorguluyordu.

Bu yılbaşında, Çin makamları ülkeden yasadışı yollardan para çıkışını önlemek için Bitcoin ticaretine karşı önlemler almıştı.

Ancak Pekin'in hamlesi, Bitcoin'in değerinde sadece kısa süreli bir düşüşe neden oldu.

Geçen ay ise değeri rekor kırmaya ve istikrarlı bir şekilde yükselmeye başladı.

Bitcoin, anonim olması ve hükümet kontrollerine tabi olmaması nedeniyle bazı yatırımcılara çekici geliyor.

Kripto para veya dijital altın olarak da tanımlanan Bitcoin'i kimileri geleceğin para birimi olarak görse de kimileri herhangi bir merkez bankası tarafından basılmamasını güvenilmemesi için bir gerekçe olarak gösteriyor.

Bir devlet ya da resmi bir kurum tarafından düzenlenmeyen Bitcoin'i 'madenci' adı verilen yazılımcılar dijital dünyada üretiyor.

Bitcoin'in arkasında yatan bu teknoloji ise hızlı bir şekilde para gönderimini sağladığı için Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gibi kurumlar ile birçok merkez bankasının dikkatini çekiyor.