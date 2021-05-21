Bitcoin, yüzde 30 değer kazandı, 40 bin doların üzerine çıktı

Çin'in finans sektörüne getirdiği "kripto yasağı"nın ardından hızlı inişle 30,000 dolara kadar inen Bitcoin, 24 saat içinde yüzde 30 dolayında sıçramayla 40 bin dolar sınırını aşarken, büyük düşüşte üçüncü sıradaki yerini Tether'e bırakan Binance Coin de toparlanarak, eski yerine yerleşti.



Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Elon Musk’un tweetlerinin ardından satış dalgasına giren kripto paralarda dün Çin’den gelen haber etkisiyle satışlar derinleşti. Ekonomik ve finansal düzeni ihlal ettiği ve yatırımcıyı güvensizlik ortamına soktuğu için yerel finansal kurumların ve ödeme sistemlerinin kripto hizmeti vermesini yasaklayan Çin piyasa içerisinde paniğe sebep oldu. Yanı sıra, enflasyon verilerinde gelebilecek pozitif bir algı endekslerle birlikte kripto paraların da reaksiyon göstermesine sebep oldu. Bu kapsamda, 35,600 dolar desteğini test eden Bitcoin günlük grafikte beliren trend desteğinden toparlanmaya çalışıyor." dedi.



Son 24 saat içinde 38,449.52 ve 42,462.98 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.40 artışla 40.215.29 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı yüzde 18.55 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 18 milyar dolarlık artışla 759 milyar dolara yükseldi.



Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 351.41 ve 424.29 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 6.81 artışla 2,761.02 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 27.48 ve piyasa hacmi de 323 milyar dolar düzeyindeydi.



Kripto para piyasalarında yeniden üçüncü sıraya dönen Binance Coin de, 351.41 ve 424.29 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 9.21 artışla 387.15 dolara yükseldi. Birimin haftalık kaybı yüzde 33.02 ve piyasa hacmi de 60 milyar dolar düzeyindeydi.



Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, hafif toparlanarak 1.0 trilyon 782 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.



Tüm piyasalara gelen genel alımların etkisiyle, en büyük 100 birimden yalnızca dört birimin değeri düşerken, düşenlerden bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.



Toplam 9,984 kripto para biriminin işlem gördüğü 381 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 42.5'ini Bitcoin, yüzde 18.1'ini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 236 milyar dolar düzeyindeydi.

Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Elon Musk’un tweetlerinin ardından satış dalgasına giren kripto paralarda dün Çin’den gelen haber etkisiyle satışlar derinleşti. Ekonomik ve finansal düzeni ihlal ettiği ve yatırımcıyı güvensizlik ortamına soktuğu için yerel finansal kurumların ve ödeme sistemlerinin kripto hizmeti vermesini yasaklayan Çin piyasa içerisinde paniğe sebep oldu. Yanı sıra, enflasyon verilerinde gelebilecek pozitif bir algı endekslerle birlikte kripto paraların da reaksiyon göstermesine sebep oldu. Bu kapsamda, 35,600 dolar desteğini test eden Bitcoin günlük grafikte beliren trend desteğinden toparlanmaya çalışıyor." dedi. (DHA)