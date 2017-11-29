Bitcoin uzmanları son rekorun ardından ne diyor?

Bitcoin, ilk kez 10,000 dolar seviyesinin üzerine çıkarak yatırımcıları rallinin ne kadar daha süreceği ve kripto paranın çöküp çökmeyeceği gibi sorularla baş başa bıraktı. Dijital para, Asya'daki işlemlerde yüzde 4.4 kadar yükselerek rekor kırdı ve 10,379.53 dolara ulaştı. Coinmarketap.com'dan edinilen bilgiye göre, Bitcoin'in piyasa değeri, 176 milyar doları aşmış durumda.

Bloomberg GT'de yer alan habere göre; Bitcoin uzmanları bu şaşırtıcı ralli hakkında ne diyor?



Arthur Hayes, BitMEX:



Hong Kong merkezli BitMEX'in kurucu ortağı ve CEO'su Hayes, "1,000 dolarda balon oluştuğunu söylediler, 5,000 dolarda da bunu söylediler ve şimdi 10,000 dolarda da balon olduğunu söylüyorlar" dedi ve "Kısa pozisyon almak oldukça tehlikeli, özellikle de dönüşümsel bir para sisteminde iseniz" şeklinde konuştu.



Hayes, 2018 sona ermeden Bitcoin'in 50,000 dolara ulaşabileceği görüşünde.



Stephen Innes, Oanda:



Singapur'da Oanda Corp.'un Asya-Pasifik işlemleri müdürü Innes, "Şu anki yatırımcılar çökme senaryosuna hazır değil ve ben de bu konuda biraz endişeliyim" dedi. Innes, kısa vadede yüzde 3 ila 6 arası bir geri çekilme öngörüyor.



Jehan Chu, Kenetic Capital:



"Bitcoin'in ne yöne gideceğini işaretlerini almak için yalnızca fiyatların gidişatına değil, hükümetler, merkez bankaları ve kuruluşların ne fikirde olduğuna da bakmak gerekiyor" dedi. Hong Kong'daki kripto para fonu Kenetic Capital'in yönetici ortağı Chu, Bitcoin'e rakip olan "bitcoin cash"in oluşmasına yol açan teknolojik güncellemelere ilişkin tartışmalara atıfta bulunarak, "Şu an en azından çok daha az drama yaşanıyor" ifadesini kullandı.



Hong Kong'daki kripto para işlem şirketi Octagon Strategy yetkilisi Dave Chapman ise büyük bir düzeltmenin yolda olduğu görüşünde.



Kripto para yatırımcısı başka bir kuruluş olan Bletchey Park Asset Management baş yatırım yöneticisi Lewis Fellas da yakın dönemde bir geri çekilme gerçekleşmesi riskinin gerçek olduğunu ve yüzde 30-40 seviyelerinde bir düzeltmenin gelebileceğini düşünüyor.