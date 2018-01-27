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Bitcoin 'server'ı olarak kullanılan bilgisayarları çaldılar

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bir iş yerinden çalınan 450 bin lira değerindeki elektronik eşyalar arasında bulunan iki bilgisayarın, sanal para 'bitcoin' sunucusu (server) olarak kullanıldığı ortaya çıktı

27 Ocak 2018 15:58

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde bir iş yerinden çalınan 450 bin lira değerindeki elektronik eşyalar arasında bulunan iki bilgisayarın, sanal para \'bitcoin\' sunucusu (server) olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Bilgisayarlar bulunamazken, gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Akyazı ilçesinde geçen pazar günü, 2 kişi, bir gecede 3 kez girdikleri iş yerinden 2 özel donanımlı bilgisayarın da olduğu çok sayıda elektronik cihazı çaldı. İş yeri sahibi Yunus Emre Asan, güvenlik kamerasına yansıyan olayda, 450 bin lira değerindeki cihazlarının çalındığını ifade etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin İstanbul\'a gittiklerini tespit etti. İstanbul\'da 4 günlük çalışmayla hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları olan R.A. (33) ile V.A. (28), Beyoğlu ve Fatih\'te yapılan baskınlarla gözaltına alındı.
Şüpheliler Sakarya\'ya getirilirken, çaldıkları elektronik eşyalar ise bulunamadı. İşyerinden çalınan 2 bilgisayarın son günlerde gündemde olan sanal para bitcoin sunucusu olarak kullanıldığı ve birinin değerinin 20 bin dolar olduğu ifade edildi.
İki şüpheli Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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