Bitcoin rekora doymadı; 42 bin dolara ilerliyor

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 41 bin 946 doları da aşarak yeni zirveyi gördü.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.30 artışla 39,086.62 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 33.06 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 719.82 milyar dolardan, 730.8 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 27 birimin değeri düşerken, düşenlerden 2 birim ilk 10 birimin arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 20 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 42.23 milyar dolara yükselirken, piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 25 milyar dolarlık düşüşle 160 milyar dolara geriledi.

Toplam 8,218 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,014 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 70'ini Bitcoin oluşturuyordu.