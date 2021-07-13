Bitcoin madenciliğinin mağazası da açıldı; Çinli şirketin ürünleri Nişantaşı’nda

Çinli şirket Bitmain’in Bitcoin madencili için ürettiği ekipmanların satıldığı mağaza İstanbul Nişantaşı’nda açıldı. St. Regis İstanbul’da açılan Phoenix Store, madencilik cihazları için uçtan uca çözümler, soğutma çözümleri ve madenciler için kripto para birimlerinin güvenli depolanmasını ve barındırma hizmetlerini sağlayan soğuk cüzdan donanımlarını Türk yatırımcılarla bir araya getirmeyi amaçlıyor. Bitmain, Bitcoin madenciliğine yönelik ürünlerde dünya lideri…

Bitmain’in Türkiye ve Ortadoğu resmi distribütörü Phoenix Store aynı zamanda dünyanın en önemli kripto para teknolojileri markalarından Ledger, Trezor ve Cool Wallet’ın resmi distribütörü olarak da hizmet veriyor.

Türkiye’deki ilk yatırımlarıyla ilgili olarak Phoenix Store CEO’su Phil Harvey, “Türkiye, dünyada kripto para piyasalarına en fazla ilgi gösteren ülkeler arasında yer alıyor. Türk yatırımcıların kripto para dünyasına olan ilgisi, Türkiye pazarına adım atmamızı sağlayan en önemli faktör oldu. 2014 yılından bu yana birçok ülkede faaliyet gösteren Bitmain’in resmi Türkiye & MENA distribütörü olarak, Türk finans yatırımcılarını sektörün en gelişmiş Antminer cihazları ve kripto varlıklarının güvenliğini sağlayan soğuk cüzdanlarla buluşturacağız" dedi.