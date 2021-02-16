Bitcoin'de yeni rekor: 50 bin dolar seviyesini aştı

Bitcoin, gün içerisinde yüzde 4'ten fazla yükselişle 50 bin dolar seviyesini geçerek yeni bir rekor kırdı.

Daha önceki rekoru 49 bin 45 dolar seviyesini de aşarak 49 bin 228 dolarla yeni rekorunu kıran Bitcoin daha sonraki yükselişiyle ilk kez 50 bin dolar seviyesini gördü.

Aralık ayında 20 bin dolar seviyelerinden keskin bir yükseliş ile yeni yılın ikinci haftasında 40 bin dolara ulaşan Bitcoin, sonrasında 30 bin dolara doğru çekilmişti.

Elon Musk’ın Bitcoin'i destekleyici tweetleriyle yeniden yükselişe geçen kripto para birimi, Tesla’nın 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını bildirmesiyle rekor üzerine rekor kırmıştı.

Bitcoin fiyatları, 1 senede neredeyse 5 katına çıkarken 2021 yılında yüzde 67 artış göstermiş oldu.