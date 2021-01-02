Bitcoin'de yeni rekor: 33 bin doları aştı!

Hızlı bir yükseliş yaşayan Bitcoin, bugün 30 bin dolar seviyesini geçti. Bitcoin, 33 bin 151 dolarda seyrediyor.

Bitcoin'de yaşanan yükselişin ardından finans sektörü de kripto parayla ilgili farklı enstrümanları hayata geçirmeyi tasarlıyor.

Bloomberg'de yer alan habere ABD'li portföy yönetim şirketi VanEck Associates Corp. Bitcoin yatırım fonu için ABD'li düzenleyici kurum SEC'e başvuruda bulundu. Daha önce bu yönde birçok başvuru yapılmıştı, fakat SEC bu başvuruları reddetmişti.

Hong Kong'da kripto para platformu OSL'den Matta Long, "Bu rallinin önemi haftalardır devam ediyor olması. Eğer aşağı yönlü bir kırılma görürsek, kurumların olası bir dipten alım yapıp yapmayacağını görmek bağlamında ilk çeyrek akımlarının yönü hakkında bilgilendirici olacaktır" dedi.