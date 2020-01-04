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Ekonomi

Bitcoin başta olmak üzere kripto paralara SPK denetimi

04 Ocak 2020 19:05

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Bitcoin başta olmak üzere kripto varlıklara karşı gözetim, denetim ve düzenleme için harekete geçtiği öğrenildi. Türklerin dünya kripto varlık piyasalarına olan ilgide ilk sıralarda olduğu tahmin ediliyor.

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