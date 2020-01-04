Bitcoin başta olmak üzere kripto paralara SPK denetimi

Türkiye'de yaklaşık 1 milyon yatırımcısının olduğu tahmin edilen kripto varlıklara karşı SPK yakından gözetim, denetim ve düzenleme için harekete geçiyor.

2017 yılında Bitcoin başta olmak üzere kripto varlık değerlerinde yaşanan hızlı yükseliş ile dünyanın gündemine oturan finansal varlıkları Türk yatırımcıları da hızlı benimsemişti. Yaklaşık 1 milyon kişinin bu alanda yatırımcı olmasıyla da Türklerin dünya kripto varlık piyasalarına olan ilgide ilk sıralarda olduğu tahmin ediliyor. Ancak kripto varlıklara ilişkin Türkiye'de herhangi bir yasal altyapı ve düzenleme bulunmuyor. Bu durum ise yatırımcıların önemli mağduriyetler yaşaması riskini beraberinde getiriyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, kamu otoriteleri bu konuda endişelerini dile getirip SPK'nın denetim ve düzenleme yapmasını istedi. Kamu otoritelerinden gelen talep üzerine Sermaye Piyasası Kurumu'nun (SPK) yeni yıl ile birlikte çalışmalarına hızla başladığı öğrenildi.

İNCELEME VE DÜZENLEME

Konuya yakın kaynaktan edinilen bilgiye göre blok-zincir tabanlı dağıtık hesap defteri ve yapay zeka gibi sermaye piyasalarında ve ödemeler sisteminde yenilikçi fırsatlar sunan teknolojilerin İstanbul Finans Merkezi'nin (IFM) ana temalarından biri olacak. Ancak Bitcoin ve benzeri kripto birimlerinde yatırımcı haklarının net olarak belirgin olamaması ve yatırımcı haklarını koruyacak bir otoritenin, yasal düzenlemenin olmayışının da kamu otoritesini endişelendirdiği belirtildi. Bunun en önemli sebebi geniş kitlelere ulaşan bu varlıkların manipulatif amaçlarla kullanılabilmesi ve herhangi bir içsel değerlerinin bulunmaması olarak gösterildi.

Risklerin biriktiğini belirten kaynak, bunun önüne geçmek ve olası mağduriyetleri engellemek üzere kripto varlıklara ve aracılık edenlere yönelik inceleme ve düzenleme yapılmasına karar verildiğini belirtti. Yetkili, her an sistemik önemi olan ülkeler ve pazarların otoriteleri tarafından ani düzenleme ile bunların yasaklanarak tamamen değersiz kalabilecek vasıflar taşımaları gibi nedenlerle kamu otoritelerinin endişe duyduğunu aktardı.