Bitcoin 8 bin doların da altına geriledi

Rusya’da kripto para gibi ekonomi ilişkilerinin yeni yapılarının piyasasını düzenleyecek temel anlamların yasalarla sabitlenmesini ve dijital alanda anlaşmaların gerçekleştirilmesi için hukuki koşulların sağlanmasını öngören yeni yasa tasarısının açıklanmasının ardından piyasanın en yüksek hacimli sanal para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.23’lük bir düşüşle 7 bin 979 dolara geriledi.

Bitcoin toplam 135 milyar 187 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın 44.9’unu oluşturdu.

Toplam 1,589 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimindeki genel düşüş seyri ve düzenleme haberlerinin de etkisiyle piyasa hacmi son 24 saatte 19 milyar dolara denk gelen yüzde 6.3’lük bir düşüşle 300 milyar 999 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki işlem hacmi son 24 saatte üç milyar dolarlık bir artışla 16 milyar 646 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler şöyle:

– Bitcoin yüzde 4.23

– Ethereum yüzde 9.18

– Ripple yüzde 5.54

– Bitcoin Cash yüzde 3.86

– Litecoin yüzde 9.33

– EOS yüzde 9.84

– Cardano yüzde 7.67

– Stellar yüzde 6.86

– NEO yüzde 7.69

– IOTA yüzde 7.61 düştü.

