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Ekonomi

Bitcoin 66 bin dolara dayandı; Ethereum'da yeni zirve

08 Kasım 2021 10:30

Kripto para borsasında yükseliş devam ederken Bitcoin yeniden 66 bin dolar sınırına kadar çıkarak 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Ethereum ise 4 bin 724 dolar seviyesini görerek tarihi zirvesine çıktı. 

Bitcoin yüzde 6,30 değer kazanımıyla 65 bin 800 dolar seviyelerinde seyrederken, Ethereum yüzde 3,5'tan fazla değer kazancıyla 4 bin 700 doların üzerinde fiyatlanıyor.

Yükseliş alt coinlerde de etkili olurken, Litecoin 208 dolardan, ripple 1,27 dolardan, SOL 245 dolardan, ADA 2,03 dolardan ve AVAX 93 dolardan işlem görüyor.

 

BitcoinEthereumtarihi zirve66 bin
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