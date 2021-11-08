Bitcoin 66 bin dolara dayandı; Ethereum'da yeni zirve

Kripto para borsasında yükseliş devam ederken Bitcoin yeniden 66 bin dolar sınırına kadar çıkarak 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Ethereum ise 4 bin 724 dolar seviyesini görerek tarihi zirvesine çıktı.

Bitcoin yüzde 6,30 değer kazanımıyla 65 bin 800 dolar seviyelerinde seyrederken, Ethereum yüzde 3,5'tan fazla değer kazancıyla 4 bin 700 doların üzerinde fiyatlanıyor.

Yükseliş alt coinlerde de etkili olurken, Litecoin 208 dolardan, ripple 1,27 dolardan, SOL 245 dolardan, ADA 2,03 dolardan ve AVAX 93 dolardan işlem görüyor.