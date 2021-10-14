Bitcoin, 58 bin dolara yükseldi

Bitcoin günlük yüzde 3'lük yükselişi ile 58 bin dolar seviyesine geldi.

Dün 55 bin doların altına gerileyen Bitcoin gelen tepki alımlarıyla bu sabaha karşı 58 bin doların üzerini gördü.

Bitcoin sabah 5.30 civarında 58 bin 478 dolara kadar yükseldi. Ardından gelen satışlarla 57 bin950 dolara çekildi.

Bu çekilmeye rağmen Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.2 yükseldi.

Bitcoin'de esen olumlu rüzgarlar diğer kripto paralara da yansıdı. Ethereum günlük yüzde 4 değer kazanarak 3 bin 640 dolara çıktı. Cardano (ADA) ise yüzde 2'lik yükselişle yeniden 2 bin 17 dolara tırmandı.

Son 24 saatte piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto paranın 78'i dolar bazında değer kazandı.