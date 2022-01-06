Bitcoin, 43 bin dolar seviyesine geriledi

Kripto para birimi Bitcoin, 43 bin dolar seviyelerine geriledi. Yüzde 5'ten fazla değer kaybeden kripto para, 200 günlük hareketli ortalamasından da uzaklaşmış oldu.

Bitcoin art arda 7 gündür 200 günlük hareketli ortalaması ve 45 bin 600 dolar seviyesi arasında işlem görüyordu. Çarşamba akşamı 46 bin 400 dolar seviyesinde bulunan kripto para, yüzde 5’ten fazla düşüş kaydederek 43 bin dolar civarına geriledi.

En büyük işlem hacmine sahip kripto para olan Bitcoin, en son Mayıs ayında 200 günlük hareketli ortalamasını aşağı yönlü kırmış ve sonrasında 30 bin dolara kadar çekilmişti. 200 günlük hareketli ortalamasının altına indikten sonra yeniden yukarı yönlü kırması ise neredeyse 3 ay sürmüştü.

Bitcoin’in bir gecede yüzde 20’ye yakın düşüş kaydettiği 4 Aralık gecesinde ise en düşük 42 bin 296 dolar seviyesi görülmüştü. 4 Aralık gecesinde en büyük günlük düşüşünü yaşayan Bitcoin, sonrasında günü 48 bin dolar civarında kapatmıştı.

Ethereum’daki değer kaybı ise yüzde 10’a yaklaştı. Ethereum, 3 bin 450 seviyelerinden işlem gördü.