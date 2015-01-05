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Ekonomi

BIST dünyanın en çok kazandıran 5. borsası

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) Endeks, 2014'te yatırımcısına yüzde 26,43 kazandırarak, geçen yıl en iyi performans gösteren 5. borsası oldu

05 Ocak 2015 20:35

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) Endeksi, 2014'te yatırımcısına yüzde 26,43 kazandırarak tarihinin en yüksek yıllık kapanışını gerçekleştirdi ve dünyanın en çok kazandıran 5 borsası arasında yer aldı.

Borsa İstanbul'un resmi internet sitesinde yayınladığı duyuruya göre, geçen yıla siyaset arenasındaki yüksek tansiyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil alım programını sonlandırmasıyla giren piyasalarda BIST 100 Endeksi, yılın ilk döneminde 60 bin puan civarında gezindi ve en düşük 61 bin 858 puanı gördü. Ancak 31 Mart yerel seçimlerinin ardından tablo değişti. 2014'ün ilk çeyreğinden sonra ivme kazanan BIST 100 Endeksi yılın son aylarına doğru 87 bin puanı geçerek rekora yaklaştı. Borsa İstanbul 100 Endeksi, 2014 yılında tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışını yaptı ve yüzde 26,43'lük yıllık getirisiyle dünyanın en çok kazandıran 5 borsası arasında yer aldı.

 

Borsa İstanbul İlk 5'te

 

Dünya borsaları arasında geçen yılın en iyi performans sıralamasında, BIST 100 Endeksi yüzde 26,43'lük artışla beşinci sırayı alırken, ilk dörtte yüzde 59,13 ile Arjantin, yüzde 52,87 ile Çin, yüzde 31,60 ile Mısır ve yüzde 29,89 ile Hindistan borsaları sıralandı.

 

Ülke Endeks 2013 2014 Getiri
1. Arjantin MERVAL Index 5391,03 8579,02 59,13508
2. Çin SHCOMP Index 2115,978 3234,677 52,86912
3. Mısır EGX30 Index 6782,84 8926,58 31,60535
4. Hindistan SENSEX Index 21170,68 27499,42 29,89389
5. Türkiye XU100 Index 67801,73 85721,13 26,42912

 

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