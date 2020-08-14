BIST: Dolar/ons altın vadeliler akşam seansında işlem görebilecek

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, dolar/TL vadeli işlem sözleşmelerinde esnek sözleşme olabilecek ve dolar/ons altın vadeliler akşam seansında işlem görebilecek.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül itibariyle Dolar/TL vadeli işlem sözleşmelerinde esnek sözleşme olabilecek ve dolar/ons altın vadeliler akşam seansında işlem görebilecek.

Açıklamada, bu çerçevede BISTECH serbest üye test ortamlarında 17 Ağustos 2020 tarihi itibariyle test edilebilecek olan ilgili fonksiyonların planlanan canlıya alım tarihine kadar piyasa katılımcıları tarafından azami ölçüde test edilmesinin önem arz ettiği vurgulandı.