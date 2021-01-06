BIST100 yüzde 1.06 artışla günü kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,497 ve 1,509 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 1.06 artışla 1,505.42 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.78, BIST Mali Endeks yüzde 1.59, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.10 artıdaydı.

Dünya Bankası Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme öngörüsünü, Haziran'da açıkladığı yüzde 5.0 düzeyinden, yüzde 4.5'e indirdi. Türkiye'nin 2020 büyüme öngörüsünü de yüzde 3.8 daralmadan yüzde 0.5 büyümeye yükselten Dünya Bankası, 2022'de ise yüzde 5.0 büyüme öngördü.

Dünya Bankası küresel ekonomi için 2021 büyüme tahmini ise artan koronavirüs vakaları nedeniyle 0.2 puan düşürerek yüzde 4'e indirdi. Kuruluş aşılama çalışmalarının yavaş kalması olasılığında, büyümenin yüzde 1.6 puanda kalabileceği uyarısı yaptı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.2993 lira ve en yüksek 7.3925 lirayı gördükten sonra, 7.30 – 7.31 lira aralığında,

- euro en düşük 8.9901 lira ve en yüksek 9.1095 lirayı gördükten sonra, 8.98 – 8.99 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.9157 lira ve en yüksek 10.0859 lirayı gördükten sonra 9.91 – 9.92 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.22756 - 1.23495 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.23194 düzeyindeydi.

Dünyanın önde gelen denetim ve danışmanlık firmalarından Ernst & Young (EY) Türkiye

Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü Ortağı İlhami Koç, Ocak ve Şubat aylarında çok sayıda şirketin halka arz için çalışma başlatacağını söyledi.

Geçen yıl yapılan halka arzlara atıfta bulunan Koç, halka arzlara gelen yoğun talebin ise yanlış fiyatlamalara yol açabileceği uyarısı yaptı.

EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölümü'nün hazırladığı rapora göre, birleşme ve satın almalar 2020 yılında önemli oranda düşerken, Türkiye'de işlem sayası aynı kaldı, işlem hacmi yüzde 153 arttı.

Rapora göre, salgın ortamının yavaşlaması ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmelerle birlikte 2021’in işlem hacmi ve adedi açısından 2020 yılına kıyasla daha aktif bir yıl olması bekleniyor.

Rapora göre; 2020 yılında Türkiye’de işlem sayısı 209 ile 2019 yılına paralel seyrederken, işlem hacminde ise 6.9 milyar dolar ile yüzde 153 arttı. Değeri açıklanmamış 120 işlem de eklendiğinde toplam hacmin yaklaşık 9.0 milyar dolara çıktığı tahmin ediliyor.