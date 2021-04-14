BIST100, günü yüzde 2.24 artışla kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,380 ve 1,406 puan arasında dalgalandığı çarşamba gününü yüzde 2.24 artışla 1,409.19 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.22, BIST Mali Endeks yüzde 3.17, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.63 artıdaydı.

ABD Hazine tahvil getirindeki düşüş ve ABD'de açıklanan enflasyon verisinin yeni bir endişe yaratmamasına bağlı olarak küresel piyasalarda gerileyen dolar, gözlerin yarın açıklanacak Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına odaklandığı iç piyasada da 8.02 liraya kadar indikten sonra günün sonunda yeniden 8.10 liranın üzerine yükseldi.

Yapılan anketlerde büyük çoğunlukla Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutması beklenirken, az sayıda analist de 0.5 - 1.0 puanlık indirim beklediğini belirtiyor. Piyasalarda ayrıca, faiz kararının açıklanacağı metinde yapılacak değişiklikler de yakından izlenecek.

Dolardaki değer kaybı, ABD'de tüketici fiyatları endeksindeki artışın, enflasyonun daha da fazla yükseleceğine yönelik büyük çaplı endişelere yol açmaması ve yine bu yükselişin Fed'in tahvil alım programını azaltacağı beklentilerini tetiklememesinin ardından geldi. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi Mart ayından beri en düşük olan yüzde 1.62'ye geriledi.

Hazine bugün doğrudan satış yöntemiyle 3 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç edecek.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 8.0295 lira ve en yüksek 8.1332 lirayı gördükten sonra, 8.10 – 8.11 lira aralığında,

- euro en düşük 9.6125 lira ve en yüksek 9.7345 lirayı gördükten sonra, 9.70 – 9.71 lira aralığında,

- sterlin en düşük 11.0749 lira ve en yüksek 11.2082 lirayı gördükten sonra 11.17 – 11.18 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.19469 - 1.19742 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.19642 düzeyindeydi.

Avrupa Komisyonu, "GelecekKuşakAB" adı verilen ekonomik toparlanma planını desteklemek için 800 milyar euro kaynak yaratılacağını açıkladı.

Avrupa Komisyonu'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Brüksel, planının büyüklüğü, "sıklığı ve karmaşıklığı" nedeniyle, sermaye piyasalarında borçlanma söz konusu olduğunda "çeşitlendirilmiş bir finansman stratejisi" uygulayacak.

Buna göre strateji kapsamında, "yıllık borçlanma hacimlerinin ve 6 aylık fonlama planının temel parametreleri" açıklanacak ve fonlama için farklı araçlar kullanılması, ihaleler ve sendikasyonlar düzenlenmesi amacıyla, bankalarla yapılandırılmış ve şeffaf ilişkiler sağlamak için ayrıca bir "Piyasa Yapıcı Ağı" oluşturulacak.

Avrupa Komisyonu, bu kaynagı oluşturmak için, 2026 yılına kadar yılda 150 milyar euro borçlanacak ve toplam borçlanma miktarını 2058 yılna kadar geri ödeyecek.

Brüksel'in açıklamasında, bütün AB üye ülkeleri onaylar onaylamaz planın uygulanmaya başlayacağı da belirtildi.

İşlenmiş kıymetli maden, kıymetli taşlar ve kıymetli eşyaları içeren kuyum ticareti, yalnızca yetki belgesine sahip kuyum işletmeleri tarafından yapılacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre, kuyum ticaretine ilişkin yetki belgesi, kuyum işletmesinin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğü tarafından Kuyum Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verilecek.