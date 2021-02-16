BIST100, günü yüzde 1.26 düşüşle kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,522 ve 1,575 puan arasında dalgalandığı salı gününü yüzde 1.26 düşüşle 1,542.82 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.54, BIST Mali Endeks yüzde 1.32, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.21 eksideydi.



Küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla, tüm para birimleri karşısında gerileyen dolar, iç piyasada da, Ağustos ayından bu yana ilk kez 7.0 liranın da altına inerek 6.89 liraya kadar düştükten sonra, yönünü yukarıya çevirdi.

TIKLAYIN: Dolar 7 liranın üzerini gördü

InvestAZ Yatırım'ın bülteninde, güne hafif alıcılı başlayan borsalarda akşam saatlerinde sert satış yaşandığına dikkat çekilerek, şöyle denildi:



"BIST100 ve BIST30 endeksleri gün içindeki kazançlarını hızla verdikten sonra sırasıyla yüzde 1.97 ve yüzde 2.0 değer kaybetti. ABD 10 yıllıklarında yaşanan satışla yükselen getiriler, altın ve gümüş fiyatlarında yüzde 1.30 ve yüzde 1.89 değer kaybını tetikledi.



"Uluslararası hisse piyasalarında gözle görülür bir düşüş yaşanmazken Borsa İstanbul’daki ani ve sert düşüşün net bir sebebinin olmaması dikkat çekti. BIST100 1,575’e kadar yükseldiği günde 1,550 direncini de kırarak kapanışa yaklaşılırken 1,530’un üzerinde tutunuyor."



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 6.8965 lira ve en yüksek 7.0183 lirayı gördükten sonra, 7.00 – 7.01 lira aralığında,



- euro en düşük 8.3877 lira ve en yüksek 8.5013 lirayı gördükten sonra, 8.47 – 8.48 lira aralığında,



- sterlin en düşük 9.6129 lira ve en yüksek 9.7461 lirayı gördükten sonra 9.72 – 9.73 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.20949 - 1.21698 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21382 düzeyindeydi.



Türkiye genelinde konut fiyatları, Aralık'ta aylık bazda yüzde 1.7 artarken, 2020'de yıllık artış da nominal olarak yüzde 30.3, reel olarak da yüzde 13.7 düzeyinde gerçekleşti.



Merkez Bankası'nın (TCMB) Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla düzenlediği Konut Fiyat Endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.7 artarak 154.8 düzeyine yükseldi.



TCMB verilerine göre, yıllık bazda yüzde 30.3 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, aynı dönemde reel olarak yüzde 13.7 yükseldi.



TCMB verilerine göre;



- İstanbul'da konut fiyatları Aralık'ta yüzde 1.3 ve 2020 yılında yüzde 27.9 yükseldi.



- Ankara'da konut fiyatları Aralık'ta yüzde 1.4 ve 2020 yılında yüzde 30.2 yükseldi.



- İzmir'de konut fiyatları Aralık'ta yüzde 1.2 ve 2020 yılında yüzde 29.4 yükseldi.



Böylece konutlarda metrekare bazında fiyatlar da 2020 yılının sonunda Türkiye genelinde ortalama 3,887.7 liraya ulaşırken, İstanbul'da 6,483.8 liraya, Ankara'da 2,895.2 liraya ve İzmir'de de 4,505.8 liraya yükseldi.