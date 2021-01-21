BIST100 günü yüzde 1.13 düşüşle kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,552 ve 1,582 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü, yüzde 1.13 düşüşle 1,551.57 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.93, BIST Mali Endeks yüzde 0.54, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.23 eksideydi.



Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini beklendiği gibi değiştirmedi.



TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 17 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.



TCMB açıklamasında, "İktisadi faaliyet güçlü bir seyir izlemektedir. Salgına bağlı kısıtlamaların ekonomi üzerindeki aşağı yönlü etkileri, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine kıyasla daha sınırlı seyretmekle birlikte, hizmetler ve bağlantılı sektörlerdeki yavaşlama ve bu sektörlerin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikler devam etmektedir" denildi.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 7.3488 lira ve en yüksek 7.4247 lirayı gördükten sonra, 7.37 – 7.38 lira aralığında,



- euro en düşük 8.9372 lira ve en yüksek 9.0243 lirayı gördükten sonra, 8.96 – 8.97 lira aralığında,



- sterlin en düşük 10.0940 lira ve en yüksek 10.2087 lirayı gördükten sonra 10.17 – 10.18 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.21035 - 1.21731 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21325 düzeyindeydi.



Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ocak'ta aylık bazda yüzde 4.0 artıyla Aralık'taki 80.1 düzeyinden 83.3'e yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.



Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Aralık ayındaki 66.1'den, Ocak ayında yüzde 3.6 düşüşle 63.7'ye geriledi.



Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Aralık ayındaki 78.9'dan, Ocak ayında yüzde 6.3 artarak 83.8'e yükseldi.



Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Aralık ayındaki 82.9'dan, Ocak ayında yüzde 6.5 artarak 88.2'ye yükseldi.



Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de Aralık ayındaki 92.6'dan, Ocak ayında yüzde 5.1 artarak 97.3'e yükseldi.



