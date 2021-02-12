BIST100, günü yüzde 0.46 düşüşle kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,526 ve 1,548 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 0.46 düşüşle 1,538.44 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.19, BIST Mali Endeks yüzde 0.34, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.56 eksideydi.

Küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla, tüm para birimleri karşısında gerileyen doların iç piyasadaki düşüşü de sürüyor.

Cari işlemler açığı, Aralık'ta yıllık bazda 473 milyon dolar artarak 3 milyar 210 milyon dolara yükseldi ve 2020 yılı cari işlemler açığı 36 milyar 724 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 163 milyon dolar azalarak 644 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 168 milyon dolar azalarak 80 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.0087 lira ve en yüksek 7.0476 lirayı gördükten sonra, 7.04 – 7.05 lira aralığında,

- euro en düşük 8.4862 lira ve en yüksek 8.5445 lirayı gördükten sonra, 8.51 – 8.52 lira aralığında,

- sterlin en düşük 9.6653 lira ve en yüksek 9.7287 lirayı gördükten sonra 9.72 – 9.73 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.20815 - 1.21357 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21259 düzeyindeydi.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler Aralık'ta 836 milyon dolarda kalırken, aynı dönemde portföy yatırımlarındaki net giriş 5 milyar 209 milyon doları buldu.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre yurt dışı yerleşikler bu dönemde, hisse senedi piyasasında 269 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 997 milyon dolar net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve genel hükümet sırasıyla 722 milyon dolar ve 2 milyar 255 milyon dolar net borçlanırken, diğer sektörler 5 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 182 milyon dolar net azalırken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 425 milyon dolar net arttı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 559 milyon dolar, 129 milyon dolar ve 604 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, Ocak ayındaki yüzde 11.15'ten, Şubat ayında 11.23 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi verilerine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise, bir önceki anket dönemindeki yüzde 10.53 düzeyinden, bu anket döneminde yüzde 10.36'ya geriledi.

TCMB verilerine göre, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise, aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9.14 ve yüzde 9.03 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu dolar kuru beklentisi de, bir önceki anket dönemindeki 8.09 liradan, bu anket döneminde 7.79 liraya geriledi ve 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de aynı dönemlerde 8.16 liradan, 7.94 liraya geriledi.