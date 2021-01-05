BIST100 günü yüzde 0.39 düşüşle kapadı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,474 ve 1,506 puan arasında dalgalandığı Salı gününü, yüzde 0.39 düşüşle 1,489.56 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.08, BIST Mali Endeks yüzde 0.71, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.29 eksideydi.



Küresel piyasalarda doların yaklaşık iki yılın en düşük düzeylerine gerilemesi ve yıl sonu nedeniyle artan kurumsal döviz satışlarının etkisiyle önemli ölçüde gerileyen kurlar, Salı gününü de bu düzeylerde hareket etti.



Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyonu açığı Ekim ayında, Eylül'e göre 4 milyar 990 milyon dolar düşüşle 157 milyar 235 milyon dolara geriledi.



Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Ekim'de aylık bazda, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 8 milyar 27 milyon dolar artarken, yükümlülükleri 3 milyar 37 milyon dolar arttı.



TCMB verilerine göre, aynı dönemde yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 3 milyar 959 milyon dolar, 3 milyar 694 milyon dolar ve 224 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 8 milyar 27 milyon dolar arttı.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 7.3562 lira ve en yüksek 7.4325 lirayı gördükten sonra, 7.39 – 7.40 lira aralığında,



- euro en düşük 9.0475 lira ve en yüksek 9.1251 lirayı gördükten sonra, 9.07 – 9.08 lira aralığında,



- sterlin en düşük 10.0167 lira ve en yüksek 10.1022 lirayı gördükten sonra 10.05 – 10.06 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.22418 - 1.22906 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22587 düzeyindeydi.



Merkez Bankası (TCMB), yıllık enflasyondaki artışın ana belirleyicisinin temel mallar olduğuna dikkat çekti ve dayanıklı mallarda birikimli döviz kuru etkilerinin, talep koşulları ve uluslararası metal fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak fiyat artışlarının alt kalemler genelinde güçlü seyrettiğini vurguladı.



TCMB'nin "Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri" raporuna göre, yurt içi üretici enflasyonundaki artışta "birikimli döviz kuru etkileri" ve uluslararası emtia fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin yanı sıra, bazı sektörlerdeki "arz kısıtları ve güçlü talep koşulları"nın da etkili olduğuna dikkat çekti.