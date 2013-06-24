BIST 100 endeksi haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi haftaya cuma günü kapanışına göre 383,02 puanlık düşüşle 72.718,74 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,52 oranında değer kaybederken, bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi yüzde 0,71 oranında düşüş kaydetti.

Geçen hafta Borsa İstanbul’daki satışlar Fed’in varlık alımlarını bu sene içerisinde azaltabileceğine ilişkin açıklamalarla derinleşmişti. Global likidite koşullarının bozulacağı beklentileriyle BIST-100 endeksi geçen hafta yüzde 8,6 gerilerken, özellikle bankacılık hisselerindeki düşüşler öne çıktı. Buna bağlı olarak BIST-bankacılık endeksi yüzde 11,4 düşmüştü.

Analistler, Borsa İstanbul’da global likiditeye ilişkin gelecek beklentiler kadar, Türkiye'deki gelişmelerin de yakından takip edileceğini belirterek, Türk Lirası'ndaki son değer kayıpları sonrasında TCMB’nın atacağı adımlar ve Hazine ihalelerinin belirleyici olacağını düşünüyor.

Öte yandan analistler, endeksin 72.500-72.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ve 75.000 ve 77.000 dirençlerine doğru tepki yükselişlerinin beklenebileceğini kaydediyor.