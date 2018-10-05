BIST - Yabancı yatırımcıdan Eylül'de 111.9 milyon dolar net alım

İstanbul, 5 Ekim (DHA) - Borsa İstanbul Pay Piyasasında Eylül\'de yabancı yatırımcılar 111 milyon 883 bin dolarlık net alım gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul, Eylül ayında yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı. Buna göre, yabancılar işlemleri 7 ayın ardından ilk kez net alım yönünde gerçekleşti:

- Yabancıların alım işlemleri 8 milyar 344.1 milyon dolar,

- Yabancıların satım işlemleri 8 milyar 232.2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

- Yabancıların toplam işlem hacmi 16 milyar 576.4 milyon dolar ile yılın en düşük düzeyindeydi.

- Yılın ilk 9 ayında alım işlemleri 96.3 milyar dolar, satım işlemleri 98.3 milyar dolar olurken, net satış 2.07 milyar dolar oldu.

- Yabancılar 2017 yılında 100.3 milyar dolar alım, 98.48 milyar dolar satım işlemi gerçekleştirmiş, net alım miktarı 1.78 milyar dolar olmuştu.