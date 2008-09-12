Bismil'den tarih fışkırıyor

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Ilısu Barajı'nın suları altında kalacak Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki höyüklerden bu yıl kazı çalışması yapılan 8'inden toplam 843 adet envanterlik eser çıkarılarak Diyarbakır Arkeoloji Müzesine teslim edildi.Diyarbakır Arkeoloji Müzesi Müdürü Mehmet Bilici, Ilısu Barajı altında kalacak Bismil ilçesindeki höyüklerin bir kısmında 2000 yılında başlatılan çalışmaların bu yıl da sürdüğünü belirtti.Yabancı kazı ekiplerinden ikisinin 2000 yılında başlatıkları çalışmalarını sonraki yıllarda bıraktıklarını belirten Bilici, bu yıl 9 ekibin çalıştığı ilçede 8 ekibin kazı çalışması, bir ekibin ise değerlendirme çalışması yaptığını kaydetti.Kazı çalışması yapan 3'ü yabancı 5'i yerli 8 ekibin bu yılki çalışmalarında ortaya çıkardıkları toplam 843 envanterlik eseri müzeye teslim ettiğini ifade eden Bilici, şöyle dedi:"Bu yılın yaz dönemi boyunca Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan kazılardan en çok eser, Dicle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Vecihi Özkaya'nın başkanlığını yaptığı ve Yrd. Doç. Gürol Barın ile Yrd. Doç. Oya San'ın görev aldığı Kortiktepe kazısından elde edildi. Kortiktepe kazısından bu yıl müzemize 497 envanterlik eser teslim edildi. Diğer kazılardan Müslümantepe'den 134, Salattepe'den 30, Hırbinmerdan'dan 27, Kavuşantepe'den 29, Ziyarettepe'den 22, Aşağısalat'tan 36 ve Hakemi Use'den 68 adet envanterlik eser çıktı. Bu 8 arkeolojik kazıdan toplam 843 adet envanterlik eser çıkarıldı. Bunlar ile kazılardan elde edilen çok sayıdaki etütlük eser müzemize teslim edildi." Bilici, yapılan değerlendirmede, çıkan eserlerin MÖ 7 bin 800 yıllarından başlayarak ve sonrası dönemlere tarihlendiğini kaydetti.Dicle Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vecihi Özkaya, Kortiktepe'deki çalışmalarının geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da çok verimli geçtiğini kaydederek, bu yıl gün yüzüne çıkardıkları 497 adedi envanterlik ve 700'den fazlası etütlük olmak üzere yaklaşık bin 200 eseri Diyarbakır Müzesi'ne teslim ettiklerini söyledi.Prof. Dr. Özkaya, çıkarılan eserlerin kültür sanat tarihi açısından çok büyük değere sahip ve pek çoğunun kendi alanında eşsiz olduğunu vurgulayarak, Kortiktepe'nin bölgenin tarihine ışık tutması açısından büyük öneme sahip olduğunu kaydetti. Özkaya, kazı çalışmasını gelecek yıl da sürdürmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.