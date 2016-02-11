Bismil'de köylüyü 'cop sokarak' öldüren asteğmenin yeniden 20 yıl hapsi istendi

Diyarbakır'ın Bismil İlçesi Ağıllı Köyü'ne 1992 yılında operasyon yapan güvenlik güçleri, PKK'ya yardım ettikleri iddiasıyla bazı köylüleri gözaltına aldı. Yakalanan köylülerden 36 yaşındaki Abdulkadir Kurt, 19 Nisan 1992 günü gözaltındayken gördüğü işkence sonucu yaşamını yitirdi. Otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Kurt'un, makatına cop sokulmak suretiyle rektum yırtılmasına bağlı iç ve dış kanama sonucu öldüğü tespit edildi. Adli Tıp Kurumu raporunun ardından Abdülkadir Kurt'un ailesi şikayetçi oldu. Şikayet üzerine 1994 yılında 15 asker hakkında 'İşkence yapmak suretiyle adam öldürmek' ve 'İşkenceye İştirak etmek' iddiasıyla dava açıldı.

Radikal'de yer alan habere göre; 1994 yılından bu yana yetkisizlik gerekçesiyle mahkemeler arasında dolaşan ve sürekli ertelenen dosya 2010 yılında karara bağlandı. Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 2010 yılında Kurt'a işkenceyi yapan tutuksuz sanık Salih Üner'i, 'Eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Üner'in avukatlarının başvurusu üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi kararı usulden bozarak, dosyayı 6 Mayıs 2012 tarihinde yeniden görülmesi için yerel mahkemeye gönderdi.



Yargıtay 2'inci kez bozdu



Yargıtay'ın dosyayı gönderdiği yerel mahkeme, 2013 yılı Mart ayında Bursa'da yaşayan sanık Salih Üner'in tutuklanmasına karar verdi. 30 Mayıs 2013 tarihinde görülen duruşmada SEGBİS sistemi ile ifadesi alınan ve iddiaları reddeden Salih Üner, dava devam ederken tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, Üner'i, "Maktulü görevi sırasında, cürümlerini söyletmek amacıyla işkence yapmak suretiyle kastı aşan şekilde öldürmekten 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Taraf avukatlarının temyiz başvurusu üzerine Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi eksik hususlarla karar verildiğini belirterek 20 Nisan 2015 tarihinde kararı yeniden bozdu.



Suç benim üzerime yıkıldı



Yargıtay'ın bozma kararının ardından Salih Üner'in yargılamasına 2015 yılı Mayıs ayında yeniden başlandı. Davanın 10 Temmuz günü yapılan duruşmasında ifadesi alınan Üner, "Bu olay benim üzerime yıkılmaya çalışılıyor. Bu olayla ilgim ve alakam yoktur. İşlemediğim suçtan yargılanıyorum" dedi.



Yeniden 20 yıl hapsi istendi



Dosyayı geçtiğimiz günlerde karara bağlayan mahkeme, tutuksuz sanık Salih Üner'i 'Maktülü görevi sırasında, cürümlerini söyletmek amacıyla işkence yapmak suretiyle kastı aşan şekilde öldürmek' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında herhangi bir indirim yapmayan mahkeme, Salih Üner'in ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanmasına ve tutuklanmasına hükmetti.