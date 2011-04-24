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BİSMİL'DE İZİNSİZ GÖSTERİ BİSMİL (A.A)

24 Nisan 2011 23:05

-BİSMİL'DE İZİNSİZ GÖSTERİ BİSMİL (A.A)- 24.054.2011 - Bismil'de izinsiz gösteri düzenleyen gruba, polis müdahalede etti. Alınan bilgiye göre, bağımsız milletvekili adayı Leyla Zana, 4 gün önce Şentepe Mahallesi'nde bağımsız milletvekili adaylıklarının iptalini protesto eden grubun çıkardığı olayda yaşamını yitiren İbrahim Oruç'un ailesini ziyaret etti ve BDP İlçe Başkanlığında partililere hitap etti. Zana'nın ayrılmasının ardından gruptan bazı kişiler, Bismil ilçe Tarım Müdürlüğü binasına taş ve molotofkokteyli attı.  Güvenlik güçlerinin basınçlı su ve biber gazıyla müdahalesinin ardından göstericiler ara sokaklara kaçtı.

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