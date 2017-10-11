Bisküvi paketinde bonzai bulundu

Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1\'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada bisküvi paketine saklanmış bonzai maddesi ele geçirildi.

Kemer\'e bağlı Çamyuva Mahallesi\'nde Mustafa H.\'nin uyuşturucu madde sattığı ihbarını alan Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları yolda yürüyen şüpheliyi durdurmak istedi. Jandarmayı gören şüpheli kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca ardından yakalanan Mustafa H. gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada gazete kağıdına sarılı 30 gram, evinde ise 1 kilogram 70 gram esrar, 30 gram bonzai maddesi ve bisküvi paketine sarılmış halde 45 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Mustafa H.\'nin kız arkadaşı Kübra G. ile yeğeni Emir Y. de gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği\'nce denetimli serbest bırakıldı.

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