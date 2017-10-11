T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bisküvi paketinde bonzai bulundu

Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı

11 Ekim 2017 13:40

Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1\'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada bisküvi paketine saklanmış bonzai maddesi ele geçirildi.
Kemer\'e bağlı Çamyuva Mahallesi\'nde Mustafa H.\'nin uyuşturucu madde sattığı ihbarını alan Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları yolda yürüyen şüpheliyi durdurmak istedi. Jandarmayı gören şüpheli kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca ardından yakalanan Mustafa H. gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada gazete kağıdına sarılı 30 gram, evinde ise 1 kilogram 70 gram esrar, 30 gram bonzai maddesi ve bisküvi paketine sarılmış halde 45 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Mustafa H.\'nin kız arkadaşı Kübra G. ile yeğeni Emir Y. de gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği\'nce denetimli serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Levent YENİGÜNKEMERAntalya DHA ANTALYA KemerKemerMahallesi MustafaJandarma Karakol KomutanlığıJandarmayıKısaMustafaKübraEmirJandarmaSulh Ceza HakimliğiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24