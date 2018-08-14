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Bisikletten düşen çocuğun başına inşaat demiri saplandı

Cüneyt ÖZFİDAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, bisikletiyle gezerken 5 metre yükseklikten düşen 7 yaşındaki Fırat Başaran'ın ağzından giren demir başından çıktı

14 Ağustos 2018 22:20

Cüneyt ÖZFİDAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta, bisikletiyle gezerken 5 metre yükseklikten düşen 7 yaşındaki Fırat Başaran\'ın ağzından giren demir başından çıktı. Küçük çocuk başına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 16.30 sıralarında, Yeşil Mahalle Esentepe Sokak\'ta meydana geldi. Evinin önünde bisiklete binen Fırat Başaran dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Düştüğü yerde bulunan inşaat demirlerinden bir tanesi Fırat Başaran\'ın ağzından girip başından çıktı. Acı içinde bağıran çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar ve yakınları koştu. Haber verilmesiyle kısa sürede gelen sağlık ekipleri, inşaat demirini çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, demirin bir bölümünü kesti. Çocuk başına saplanan inşaat demiriyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. AFAD ekibi hastanede demirin bir bölümünü daha kesti.
Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne sevk edilen Fırat  Başaran ameliyata alındı. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Bekir Hakan Bakkal, çocuğa acil müdahale ettiklerini, tüm hekimler olarak seferber olduklarını belirterek, çocuğu ameliyata aldıklarını söyledi.

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