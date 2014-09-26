Bisikletliler artık toplu taşımaya binecek

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), İstanbul'da bisiklet kullanımının düzeni ile ilgili yaptığı açıklamada bisiklet kullanıcılarının araçların yoğun olduğu saat 06:00-10:00 ve 16:00-22:00 saatleri dışında sadece yolcu ücreti ödeyerek seyahat edebileceklerini açıkladı.

Uygulama 24 Eylül'de başlarken İETT, daha önce 20 otobüse bisikletin konabileceği bisiklet aparatı takmıştı.

İstanbul'da bisikletliler ne istiyor?

Bianet'te yer alan habere göre, İstanbul'da bisiklet kullanımı talebi uzun süredir tartışılıyor. İstanbul'da bisikletlilerin yaşadığı sorunların başında bisiklet yollarının olmayışı, trafikteki diğer araçların bisikletlilere dikkat etmemesi, bisikletler için park yerlerinin olmayışı ve toplu taşımanın bisikletlere uygun olmaması geliyor.

Bisikletli yaşamın sağlanması neler kazandırır?

Öncelikle trafik yoğunluğunu azaltıp trafik kazalarının neden olduğu ölüm ve yaralanmaları azaltır. Ekolojiye zarar vermeyen bisikletli yaşam kirlilik ve gürültüyü azaltır. Ayrıca zamandan ve paradan tasarruf sağlar. Bisikletli yaşama ulaşmak için özel bisiklet yolları yapılması, bisiklet kullanımı için eğitim alanları oluşturulması, bisikletin toplu taşımaya entegre edilmesi, bu amaçla toplu taşıma araçlarına ve taksilere bisikleti taşımak için gerekli aparatlar takılması talep ediliyor.