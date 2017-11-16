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Bisikletli tacizci tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de bisikletiyle dolaşıp, yolda karşılaştığı küçük yaştaki kız öğrencilerle, kadınları elle taciz ettiği öne sürülen 34 yaşındaki M

16 Kasım 2017 20:50

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de bisikletiyle dolaşıp, yolda karşılaştığı küçük yaştaki kız öğrencilerle, kadınları elle taciz ettiği öne sürülen 34 yaşındaki M.A., güvenlik kamerası görüntülerinden yakalanıp, tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, Mustafa Kemal Paşa, Şeker ve Hacı Seyit mahallelerinde okula giden küçük yaştaki kız çocuklarına bisikletiyle yaklaşıp, elle sarkıntılıkta bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki apartman ve işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyeyen ekipler, şüphelinin M.A. olduğunu belirledi. Ekipler, M.A.\'nın sıklıkla kullandığı yolda tertibat aldı. M.A., bisikletiyle polislerin yanından geçerken, kısa süreli kovalamacayla yakalandı. M.A.\'nın küçük yaştaki kız çocuklarının yanı sıra çok sayıda kadına da elle tacizde bulunduğu belirtildi.
2008 yılında da sarkıntılık olayına karışan ve bu nedenle sabıkasının olduğu bildirilen M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.A., Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

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